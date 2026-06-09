Это не мифы, а правда: украинка рассказала интересные факты после путешествия в Японию

Для многих туристов Япония является страной контрастов и стереотипов. Одни представляют ее как мир высоких технологий, роботов и скоростных поездов, другие – как место, где царят строгие правила, невероятная вежливость и необычные традиции. В то же время многие истории о японцах и их образе жизни кажутся настолько необычными, что легко воспринимаются как преувеличение или вымысел.

Туристка из Украины @n.ann_life посетила Японию и призналась, что многие факты, которые часто называют мифами, на самом деле оказались чистой правдой. От особенностей повседневной жизни до культурных привычек – некоторые вещи в Японии действительно могут поразить даже опытных путешественников.

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Какие мифы о Японии оказались правдой?

1. Цены на еду в японских супермаркетах меньше, чем в Украине и странах Европы. Другая туристка из Украины также рассказала, что цены в японских кафе и ресторанах в 2 – 3 раза ниже, чем в киевских.

2. Японцы никогда не переходят дорогу на красный свет. Даже если это ночь и нет ни одного автомобиля.

3. Автоматы с водой есть везде – даже в горах. Это довольно удобно, потому что не надо искать магазины.

4. В Японии почти никто не говорит на английском.

Возможно, только в каких-то элитных магазинах, или же вам просто повезет наткнуться на работника, который знает английский,

– рассказала украинка.

5. На улицах Японии очень чисто. Это касается и городов, и сел, и даже локаций на природе – здесь вы не увидите окурков или другого мусора на земле.

6. В Японии есть много заведений с европейской кухней и дизайном, но цены в них дороже, чем в азиатских ресторанах.

7. Японцы действительно очень скромные. Даже когда смеются, они часто прикрывают рот рукой.



Культура в Японии очень отличается от европейской / Фото Depositphotos

Что еще стоит знать о Японии?

Японию признали одной из лучших стран для путешествия в 2026 году. 37% опрошенных туристов назвали поездку в эту страну лучшим отпуском за последние 10 лет.

Эксперты дали несколько советов, которые помогут туристам сэкономить в Японии. Во-первых, если вы планируете много путешествовать между городами, то стоит приобрести JR Pass на 7 дней. Он стоит почти 15 тысяч гривен, но покрывает передвижения всеми видами транспорта – автобусами, паромами и даже скоростным поездом "Синкансэн".

Во-вторых, жилье выгоднее бронировать не заранее, а уже на месте. А, в-третьих, бюджетным путешественникам лучше выбирать непопулярные туристические направления, потому что, например, в Киото цены значительно выше.