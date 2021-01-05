Вадим Ивлев – путешественник, ищущий труднодоступные и отдаленные уголки мира. Также он ведет блог "Ледник Мармолада: лучшие горнолыжные трассы мира".

Даже для катания на лыжах, он выбрал необычную и уникальную локацию: гору Мармолада на северо-востоке Италии – одна из лучших горнолыжных трасс мира и ледник, который вскоре растает. О своем путешествии он рассказал РБК-Украина.

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Вот впечатления, которыми поделился Вадим Ивлев

500 километров трасс на склонах четырех долин

Мое сердце небезразлично к горам – там оно то замирает на крутых спусках, то чуть не выпрыгивает от волнения на старте или от усталости на финише. По возвращении домой от воспоминаний о горах становится сладко и радостно. Впервые я понял, что люблю горы, несколько лет назад – после спуска на лыжах с вершины высотой 3300 метров.

Путешественник говорит, что спуск с горы под названием Мармолада, которая расположена в Италии в 100 километрах к северо-западу от Венеции, подарила ему жена Оксана на день рождения. Он отмечает, что она замечательная лыжница.

Одиннадцатое января началось легко и радостно на круговом лыжном маршруте Селла-Ронда протяженностью 40 километров. Трудно представить лучшее место для катания на лыжах, ведь это 500 километров трасс, соединенных между собой двумя сотнями горнолыжных подъемников на склонах четырех уютных долин. К полудню мы не спеша добрались на лыжах на курорт под названием Араба, а затем до станции подъемника Мальга-Чапел.



Горный хребет Селла / Фото: Вадим Ивлев

С этой точки, расположенной на высоте 1446 метров над уровнем моря, поднимается лифт на вершину высотой 3269 метров. В обратном направлении пролегает трасса Ла-Беллунезе протяженностью 12 километров с перепадом высот в 1810 метров и непревзойденным видом на позвоночник Селла.

Как только гондола подъемника отправляется со станции, перед вами во всей красе предстает гора и трасса, на которой в 1935 году состоялись знаменитые "гигантиссимо делла Мармолада" – первые в истории гонки по гигантскому слалому. Горы бывают коварными. Бывает, что кататься опасно, но одновременно весело. Там, на вершине, можно увидеть то, что мало кто видел. В горах мы ищем естественную красоту, поэтому нужно спешить! Говорят, что ледник, расположенный в горном массиве Мармолада, может растаять уже через 15 лет.



Горный массив Мармолада / Фото: Вадим Ивлев

"Гондола провалилась на метр вниз, страшно вздрогнула и остановилась"

Кабина лифта поднималась выше и выше, но внезапно будто тень накрыла верх, и наша гондола вовсю налетела на невидимую стену. Она провалилась на метр вниз, но не стала падать дальше, страшно вздрогнула и остановилась. Все замерло. И тогда мы почувствовали свежий воздух – такой морозный, что можно было увидеть свое дыхание.

На высоте царил холод. Вокруг нас не было ничего, кроме льда и скал. В окно было видно, как далеко внизу крошечные фигурки лыжников летели по склону, наслаждаясь зимним раем, все как один в ярких, хорошо заметных на фоне снега костюмах – оранжевых, желтых, красных... Их синхронные движения завораживали как музыка.



Вадим Ивлев на вершине горы / Фото: Вадим Ивлев

Гондола задрожала и снова двинулась в путь. Вскоре она досталась конечной точки. Все, кто был с нами в кабине, напряженно молчали, как парашютисты перед прыжком. Стремительно открылась дверь, и мы один за другим быстро стали выскакивать, хватая на лету свои лыжи. Далее нужно было сделать несколько шагов по станции на дырчатый железный помост, висящий над пропастью.

"Вот он – замечательный мир скорости"

На вершине горы, с лыжами на плече, я чувствовал себя счастливым. Я стоял на высоте, а подо мной лежал нетронутый снег –без следа. Я застегиваю ботинки, прикрепляю лыжи, готовлюсь к спуску – туда, где еще никто не был. Начинаю спуск медленно и нежно. Тихо шелестит снег. Почти бесшумно скользят лыжи. Но хватит, на трассе один закон – двигайся! Не задерживай других!

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Я бросаюсь вперед и вниз по крутому ледяному склону. Скорость растет. В крови адреналин. Вот он – замечательный мир скорости! Продолжается полет. Я лечу на лыжах по девственном снегу, оставляя позади себя следы. Неизвестно что впереди, но жажда нового и вера в то, что все будет хорошо, подталкивает меня вперед.



Жена Вадима – Оксана во время спуска / Фото: Вадим Ивлев

Трасса тянется, как резина, и переходит то в длинную обрывистую, покрытую льдом, то короткую, пологую. Так долго, без перерыва, я еще никогда не съезжал. Меня окутывает усталость, ноги уже дрожат. Еще не пройдена даже половина трассы, а я уже ни жив ни мертв. Здесь есть основание, чтобы пошатнулась самоуверенность. Природа всегда побеждает.

"Следует двигаться дальше, не нужно сдаваться!"

На трассе только одно направление – вниз. Обмануть гору не удастся. Я притормозил на повороте, стал сбоку и, опершись на палки, тяжело дышал. Огромный черный пик висел надо мной. Уже появились вечерние тени. Гора, почему ты со мной так жестока?

Подсознательно я понимал, что следует двигаться дальше, не нужно сдаваться! Это был голос горы или это крикнул какой-то лыжник, идущий позади меня? Я изо всех сил оттолкнулся палками и больше не останавливался. Я ехал и все время думал, что могу гордиться самым намерением осуществить спуск с Мармолады.



Вадим Ивлев на вершине горы / Фото: Вадим Ивлев

Склон уже пологий. Становится легче. Скорость замедляется, лыжи останавливаются. Тишина. Я под магией горы – ее голос звучит во мне.

Что делать завтра? Здесь очень легко планировать следующий день: по пройденной трассы будут новые – красные и черные, креселки и бугельные. Знаю, что они никогда не закончатся. Поэтому на горе легко сбросить с себя печаль, а пустоту заполнить красотой.

"Гора учит радоваться жизни"

Хороший вариант спасения от накопленного за год негатива, гора учит радоваться жизни. Наконец охватывает приятная усталость и покой. Сегодня я был один на один с горой. Даже послышалось, что она говорила со мной...

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Через некоторое время после спуска, вернувшись в свой домик, сбросив ботинки и поставив лыжи сушиться, мы с Оксаной, пошли в харчевню у дороги праздновать день рождения. Вокруг метель, а здесь – тепло, в камине потрескивал огонь, нас охватывает сказочный настрой, который бывает только в горах.