В Италии будут реставрировать пол исторического Колизея в Риме с 2021 года. А закончат проект только через два года – в 2023 году.

Будет стоить ремонт 18,5 миллиона евро, сообщает BBC. После этого в амфитеатре планируют проводить концерты и спектакли.

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Переработанный пол и покрытие сверху должны быстро закрываться, чтобы защитить подземные пространства от дождя.

Это будет большая технологическая интервенция, которая даст возможность посетителям увидеть не только подземные помещения, но и оценить красоту, стоя в центре арены,

– заявил министр культуры Италии Дарио Франчесчини.

Сейчас Колизей – это мировое культурное наследие. А построили его около двух тысяч лет назад, и считался крупнейшим амфитеатром в Римской империи. Там организовывали бои гладиаторов, травли зверей и морские бои – арена заливалась водой.