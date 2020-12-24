В Італії будуть реставрувати підлогу історичного Колізею у Римі з 2021 року. А закінчать проєкт аж за два роки – у 2023.

Коштуватиме ремонт 18,5 мільйона євро, повідомляє BBC. Після цього в амфітеатрі планують проводити концерти та спектаклі.

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Перероблена підлога та покриття зверху повинні швидко закриватися, щоб захистити підземні простори від дощу.

Це буде велика технологічна інтервенція, яка дасть можливість відвідувачам побачити не лише підземні приміщення, але й оцінити красу, стоячи в центрі арени,

– заявив міністр культури Італії Даріо Франчесчіні.

Зараз Колізей – це світова культурна спадщина. А побудували його близько двох тисяч років назад, і вважався найбільшим амфітеатром в Римській імперії. Там організовували бої гладіаторів, цькування звірів та морські бої – арена заливалася водою.