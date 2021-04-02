В Украине есть много архитектурных объектов с ярким историческим прошлым. Поэтому государство начало работать над новой концепцией мистического туризма.

Об этом сегодня заявил советник ДАРТ Иван Сыч. По его мнению, нужно использовать все возможности для развития отрасли и повышения туристической привлекательности регионов.

Читайте также: Катакомбы и гигантский компьютер в храме: неизвестные факты об одном из самых известных университетов

Именно с этой целью ДАРТ начал разработку программы подготовки гидов соответствующего направления.

Не секрет, что в любом обществе всегда есть часть людей, которых привлекает что-то незнакомое, неизведанное, то, что сложно объяснить рационально, связано с мистикой. Украина как стране с богатым историческим прошлым, развитой мифологией есть что предложить миру,

– заявил советник ДАРТ.

"Таинственные пещеры, романтические развалины, упоминания о привидениях в замках и дворцах, народные мистические обычаи," лысые "горы, карпатские мольфары, природные аномалии, загадочные истории – все это привлекает туристов", – добавил Иван Сыч.

Ранее в Министерстве культуры и информационной политики заявляли, что планируют разрабатывать туристическую карту Украины и модернизировать туристическую сферу. Отдельной частью проекту должно стать создание туристических "магнитов".