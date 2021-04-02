В Україні будуть розвивати "містичний туризм": що це таке
В Україні є багато архітектурних обєктів з яскравим історичним минулим. Тому держава почала працювати над новою концепцією містичного туризму.
Джерело:телеграм ДАРТ
Про це сьогодні заявив радник ДАРТ Іван Сич. На його думку, потрібно використовувати усі можливості для розвитку галузі та підвищення туристичної привабливості регіонів.
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Саме з цією метою ДАРТ почав розробку програми підготовки гідів відповідного напрямку.
Не секрет, що у будь-якому суспільстві завжди є частина людей, яких приваблює щось незнайоме, незвідане, те, що складно пояснити раціонально, пов'язане з містикою. Україні як країні з багатим історичним минулим, розвинутою міфологією є що запропонувати світу,
– заявив радник ДАРТ.
"Таємничі печери, романтичні розвалини, згадки про привидів у замках і палацах, народні містичні звичаї, "лисі" гори, карпатські мольфари, природні аномалії, загадкові історії – все це приваблює туристів", – додав Іван Сич.
Раніше у Міністерстві культури та інформаційної політики заявляли, що планують розробляти туристичну мапу України і модернізувати туристичну сферу. Окремою частиною проєкту має стати створення туристичних "магнітів".
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