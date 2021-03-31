Унікальна споруда вражає красою тисячі туристів та не перестає дивувати. Чернівецький національний університет – один із найстаріших, а також найкрасивіших університетів України, і єдиний в країні, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Українські тревел-блогери та ведучі реаліті "У кого більше?" на Новому каналі Макс Узол та Оля Манько продовжують показувати цікаві куточки нашої країни. Останні випуски блогу на їхньому YouTube-каналі – з Чернівців. Звісно, подружжя не могло пройти повз Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Читайте також На висоті пташиного польоту: де в Україні можна підійнятися в небо на повітряній кулі

Узол каже, що Чернівецький національний університет – головна фішка міста. Кожен українець, якщо не був тут, то обов'язково хоч раз у житті чув про нього. ЧНУ – це суміш палацу, храму та музею. Лише в останню чергу думаєш, що це університет.

Якщо хочете зайти всередину, то можна взяти групову екскурсію. Макс додав, що вартість – 80 гривень з однієї людини, якщо група до восьми людей, і 60 гривень – більш як вісім. Він радить заплатити більше, але насолодитись університетом у тиші.

Від його архітектури просто "зносить дах": велетенські зали з королівським шиком, мозаїка та ідеально виставлені стільчики для студентів. Взагалі не віриться, що це аудиторії, де щодня навчається молодь, – здивовано розповідає тревел-блогер.



Чернівецький університет / Фото: Новий канал

Маловідомі факти про ЧНУ

Будівництво

Ведучий поділився з глядачами цікавими деталями будівництва університету. Як відомо, для його спорудження спеціально відкрили два цегельні заводи й один черепичний. Взагалі, зводили комплекс дуже прискіпливо, додав Макс. Кажуть, кожну цеглину спочатку кидали з десятиметрової висоти. Найменша тріщина – в брак, тож будували аж 18 років.

Комп'ютер у храмі

В університету є свій храм. Він дуже красивий. За радянських часів там був електронно-обчислювальний центр, а під хрестом стояв гігантський комп'ютер. Уявіть собі. Але найцікавіше, що доки тут працювали IT-шники, розпис не стерли й навіть іконостас не зрушили, – зауважив Узол.



Гігантський комп'ютер у храмі Чернівецького університету / Фото: Новий канал

Найвища точка міста

Сніжинкоподібний хрест, що розташований на університеті є найвищою точкою Чернівців.

Секретні катакомби

Під університетом є катакомби. Вони тягнуться аж до залізничного вокзалу, – поділився Макс.

Він додав, що туди є можливість потрапити, щоправда, екскурсії не проводять. Але можна знайти в інтернеті контакти дигерів, які проведуть вас.



Секретні катакомби під університетом / Фото: Новий канал

Найчистіша місцина Чернівців

Ведучі розповіли, що парк, який розташований позаду ЧНУ є найчистішим місцем у Чернівцях. Все тому, що воно на горі, і поряд немає ані людей, ані машин.

Детальніше дивіться у відео: