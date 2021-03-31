Уникальное сооружение поражает красотой тысячи туристов и не перестает удивлять. Черновицкий национальный университет – один из старейших, а также самых красивых университетов Украины, и единственный в стране, входящей в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Украинские тревел-блогеры и ведущие реалити "У кого больше?" на Новом канале Макс Узол и Оля Манько продолжают показывать интересные уголки нашей страны. Последние выпуски блога на их YouTube-канале – из Черновцов. Конечно, супруги не могли пройти мимо Черновицкого национального университете имени Юрия Федьковича.

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Узол говорит, что Черновицкий национальный университет – главная фишка города. Каждый украинец, если не был здесь, то обязательно хоть раз в жизни слышал о нем. ЧНУ – это смесь дворца, храма и музея. Лишь в последнюю очередь думаешь, что это университет.

Если хотите зайти внутрь, то можно взять групповую экскурсию. Макс добавил, что стоимость – 80 гривен с человека, если группа до восьми человек, и 60 гривен – более восьми. Он советует заплатить больше, но насладиться университетом в тишине.

От его архитектуры просто "сносит крышу": огромные залы с королевским шиком, мозаика и идеально выставлены стульчики для студентов. Вообще не верится, что это аудитории, где ежедневно учится молодежь, – удивленно рассказывает тревел-блогер.



Черновицкий университет / Фото: Новый канал

Малоизвестные факты о ЧНУ

Строительство

Ведущий поделился со зрителями интересными деталями строительства университета. Как известно, для его сооружения специально открыли два кирпичные заводы и один черепичный. Вообще, возводили комплекс очень тщательно, добавил Макс. Говорят, каждый кирпич сначала бросали с десятиметровой высоты. Малейшая трещина – в брак, поэтому строили аж 18 лет.

Компьютер в храме

Университет имеет свой храм. Он очень красивый. В советское время там был электронно-вычислительный центр, а под крестом стоял гигантский компьютер. Представьте себе. Но самое интересное, что пока здесь работали IT-шники, роспись не стерли и даже иконостас не сдвинули, – отметил Узол.



Гигантский компьютер в храме Черновицкого университета / Фото: Новый канал

Самая высокая точка города

Снежинкоподобний крест, который расположен на университете является самой высокой точкой Черновцов.

Секретные катакомбы

Под университетом есть катакомбы. Они тянутся аж до железнодорожного вокзала, – поделился Макс.

Он добавил, что туда есть возможность попасть, правда, экскурсии не проводят. Но можно найти в интернете контакты диггеров, которые проведут вас.



Секретные катакомбы под университетом / Фото: Новый канал

Чистейшая местность Черновцов

Ведущие рассказали, что парк, который расположен позади ЧНУ является самым чистым местом в Черновцах. Все потому, что оно на горе, рядом нет ни людей, ни машин.

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