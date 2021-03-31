Катакомбы и гигантский компьютер в храме: факты об одном из самых известных университетов
Уникальное сооружение поражает красотой тысячи туристов и не перестает удивлять. Черновицкий национальный университет – один из старейших, а также самых красивых университетов Украины, и единственный в стране, входящей в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Источник:пресс-служба Нового канала
Украинские тревел-блогеры и ведущие реалити "У кого больше?" на Новом канале Макс Узол и Оля Манько продолжают показывать интересные уголки нашей страны. Последние выпуски блога на их YouTube-канале – из Черновцов. Конечно, супруги не могли пройти мимо Черновицкого национального университете имени Юрия Федьковича.
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Узол говорит, что Черновицкий национальный университет – главная фишка города. Каждый украинец, если не был здесь, то обязательно хоть раз в жизни слышал о нем. ЧНУ – это смесь дворца, храма и музея. Лишь в последнюю очередь думаешь, что это университет.
Если хотите зайти внутрь, то можно взять групповую экскурсию. Макс добавил, что стоимость – 80 гривен с человека, если группа до восьми человек, и 60 гривен – более восьми. Он советует заплатить больше, но насладиться университетом в тишине.
От его архитектуры просто "сносит крышу": огромные залы с королевским шиком, мозаика и идеально выставлены стульчики для студентов. Вообще не верится, что это аудитории, где ежедневно учится молодежь, – удивленно рассказывает тревел-блогер.
Черновицкий университет / Фото: Новый канал
Малоизвестные факты о ЧНУ
Строительство
Ведущий поделился со зрителями интересными деталями строительства университета. Как известно, для его сооружения специально открыли два кирпичные заводы и один черепичный. Вообще, возводили комплекс очень тщательно, добавил Макс. Говорят, каждый кирпич сначала бросали с десятиметровой высоты. Малейшая трещина – в брак, поэтому строили аж 18 лет.
Компьютер в храме
Университет имеет свой храм. Он очень красивый. В советское время там был электронно-вычислительный центр, а под крестом стоял гигантский компьютер. Представьте себе. Но самое интересное, что пока здесь работали IT-шники, роспись не стерли и даже иконостас не сдвинули, – отметил Узол.
Гигантский компьютер в храме Черновицкого университета / Фото: Новый канал
Самая высокая точка города
Снежинкоподобний крест, который расположен на университете является самой высокой точкой Черновцов.
Секретные катакомбы
Под университетом есть катакомбы. Они тянутся аж до железнодорожного вокзала, – поделился Макс.
Он добавил, что туда есть возможность попасть, правда, экскурсии не проводят. Но можно найти в интернете контакты диггеров, которые проведут вас.
Секретные катакомбы под университетом / Фото: Новый канал
Чистейшая местность Черновцов
Ведущие рассказали, что парк, который расположен позади ЧНУ является самым чистым местом в Черновцах. Все потому, что оно на горе, рядом нет ни людей, ни машин.
Подробнее смотрите в видео:
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