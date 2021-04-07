Кабинет министров утвердил соглашение о взаимной отмене визовых требований с карибской страной Сент-Винсент и Гренадин. Она была достигнута еще 25 ноября 2020 года.

Решение было принято на заседании правительства без обсуждения. Об этом сообщил корреспондент Укринформа.

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Утвердить Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований, совершенное 25 ноября 2020 в Лондоне, – говорится в документе.

Отмечается, что принятие постановления позволит украинской стороне выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для того, чтобы соглашение вступило в силу. Согласно пункту 1 статьи 12 Соглашения, оно вступает в силу на 30-й день с даты получения дипломатическими каналами последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.

Что известно о Сент-Винсенте и Гренадинах?

Это независимое государство в группе Подветренных островов Малых Антильских островов. В состав территории входят относительно большой остров Сент-Винсент и около 32 мелких островов, которые входят в группу Северные Гренадины, а также рифов Тобаго. Общая площадь островов – 389,3 километра, из них Сент-Винсент – 344 километра, Гренадины – 45,3 километра.

Сент-Винсент и Гренадины – тропическая влажная страна. Вдоль побережья острова Сент-Винсент протянулись пляжи из черного вулканического песка, вдоль побережий островов Гренадины – пляжи из коралловых песков. Острова окаймлены коралловыми рифами.

Страна является членом ООН, ОАГ, Британского Содружества наций, Карибского содружества (КАРИКОМ) и Организации Восточно-карибских государств.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что граждане Украины с 1 марта смогут путешествовать безвиз в Гренаду и заморские территории Нидерландов.

Также с 1 марта начал действовать безвизовый режим с пятью карибскими островами: Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.