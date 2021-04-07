Кабінет міністрів затвердив угоду про взаємне скасування візових вимог з карибською країною Сент-Вінсент і Гренадін. Вона була досягнута ще 25 листопада 2020 року.

Рішення було ухвалено на засіданні уряду без обговорення. Про це повідомив кореспондент Укрінформу.

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Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сент-Вінсент і Гренадін про взаємне скасування візових вимог, вчинену 25 листопада 2020 року в Лондоні, – йдеться у документі.

Зазначається, що ухвалення постанови дасть змогу українській стороні виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для того, щоб угода набула чинності. Згідно з пунктом 1 статті 12 Угоди, вона набуває чинності на 30-й день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур.

Що відомо про Сент-Вінсент і Гренадіни?

Це незалежна держава в групі Навітряних островів Малих Антильських островів. До складу території входять відносно великий острів Сент-Вінсент і близько 32 дрібних островів, які входять до групи Північні Гренадини, а також рифів Тобаго. Загальна площа островів – 389,3 кілометра, з них Сент-Вінсент – 344 кілометри, Гренадіни – 45,3 кілометра.

Сент-Вінсент і Гренадіни – тропічна волога країна. Уздовж узбережжя острова Сент-Вінсент простяглися пляжі з чорного вулканічного піску, уздовж узбереж островів Гренадіни – пляжі з коралових пісків. Острови облямовані кораловими рифами.

Країна є членом ООН, ОАД, Британської Співдружності націй, Карибської співдружності (КАРІКОМ) та Організації Східнокарибських держав.