В эти выходные, 27 марта, весь мир будет отмечать Международный день театра. И хотя во время локдауна, который проходит в Украине, невозможно их посетить – можно спланировать путешествие на будущее, и внести немало театров в свои маршруты.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает подборку театров Украины, которые поразят своей атмосферностью и представлениями. Обязательно посетите их!

Читайте также Места счастливых людей: подборка изюминок в Украине, которые стоит посетить для души

Театры Украины, которые стоит посетить

Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, Киев

Именно его называют храмом муз и архитектурной жемчужиной столицы. Это один из самых красивых и самых больших театров всей страны. Общая площадь сцены – 824 метра, он вмещает 1300 зрителей. Национальная опера поражает актерским мастерством и интерпретацией художественных произведений, как в Украине, так и за рубежом.



Национальная опера Украины / Фото: ua.igotoworld.com

Музыкально-драматический театр, Кропивницкий

Кропивницкий академический областной украинский музыкально-драматический театр имени Марка Кропивницкого стал колыбелью театрального искусства в Украине, ведь это первый профессиональный украинский театр. Именно на его сцене состоялась премьера оперы "Наталка Полтавка". На фронтоне возвышаются фигуры трех муз – Мельпомены, Талии и Терпсихоры – как символы искусства.



Музыкально-драматический театр / Фото: mista.ua

"Театр 19", Харьков

Домом одной из самых интересных групп стал Харьковский Дом актера. Коллектив "Театра 19" состоит из студентов Харьковского государственного университета искусств имени Ивана Котляревского, которые предлагают экспериментальные постановки и новые интерпретации классических пьес.



"Театр 19" / Фото: theatre19.com.ua

Одесский национальный академический театр оперы и балета, Одесса

Старейший оперный театр Украины стоит в одном ряду со знаменитым венским оперным театром и другими жемчужинами Европейской архитектуры. Интересно, что уникальная акустика подковообразного зала позволяет доносить даже шепот со сцены в любой уголок зала.



Одесский оперный театр / Фото: ukraine-is.com

Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой, Львов

Театр оперы и балета считается жемчужиной города Льва. В 2000 году – к столетию Львовской оперы – она была переименована в честь Соломии Крушельницкой, выдающейся украинской оперной певицы, широко известной во всем мире. Вместе с венской и одесской операми входит в число самых красивых театров Европы.



Львовская опера / Фото: prolviv.com

Интересно Туристические места Украины, которые должен посетить каждый: живописная подборка

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Также она оборудована полностью светодиодными фарами и Auto Light Assist – системой автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве: