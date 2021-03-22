Цими вихідними, 27 березня, увесь світ відзначатиме Міжнародний день театру. І хоча під час локдауну, який триває в Україні, неможливо їх відвідати – можна спланувати подорож на майбутнє, й внести чимало театрів у свої маршрути.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує вам добірку театрів України, які вразять своєю атмосферністю та виставами. Обов'язково завітайте до них!

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Театри України, які варто відвідати

Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка, Київ

Саме його називають храмом муз та архітектурною перлиною столиці. Це один з найкрасивіших і найбільших театрів усієї країни. Загальна площа сцени – 824 метри, він вміщує 1300 глядачів. Національна опера вражає акторською майстерністю та інтерпретацією художніх творів, як в Україні, так і за кордоном.



Національна опера України / Фото: ua.igotoworld.com

Музично-драматичний театр, Кропивницький

Кропивницький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького став колискою театрального мистецтва в Україні, адже це перший професійний український театр. Саме на його сцені відбулася прем'єра опери "Наталка Полтавка". На фронтоні височіють фігури трьох муз – Мельпомени, Талії та Терпсихори – як символи мистецтва.



Музично-драматичний театр / Фото: mista.ua

"Театр 19", Харків

Домівкою однієї з найцікавіших груп став Харківський Будинок актора. Колектив "Театру 19" складається зі студентів Харківського державного університету мистецтв імені Івана Котляревського, які пропонують експериментальні постановки та нові інтерпретації класичних п'єс.



"Театр 19" / Фото: theatre19.com.ua

Одеський національний академічний театр опери та балету, Одеса

Найстаріший оперний театр України стоїть поряд зі знаменитим віденським оперним театром і іншими перлинами Європейської архітектури. Цікаво, що унікальна акустика підковоподібного залу дозволяє доносити навіть шепіт зі сцени в будь-який куточок залу.



Одеський оперний театр / Фото: ukraine-is.com

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, Львів

Театр опери та балету вважається перлиною міста Лева. У 2000 році – до сторіччя Львівської опери – вона була перейменована на честь Соломії Крушельницької, видатної української оперної співачки, широко відомої в усьому світі. Разом з віденською та одеською операми входить до числа найкрасивіших театрів Європи.



Львівська опера / Фото: prolviv.com

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Також вона обладнана повністю світлодіодними фарами та Auto Light Assist – системою автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві: