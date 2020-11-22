Ежегодный конкурс лучших фотографий из Мирового океана – The Ocean Photography Awards – в ноябре 2020 объявил финалистов и победителей. Посмотрите эти фото – они просто потрясающие.

Конкурс между фотографами Мирового океана The Ocean Photography Awards ежегодно проводит журнал "Океанография" . В 2020 году подборка финалистов и в самом деле замечательная. Travel 24 публикует 30 ну очень эмоциональных фоторабот.

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На этих фото – подводный и надводный мир из различных океанов Земли. Всего номинаций в конкурсе – 7, а призовой фонд в нем, к слову, составляет более 500 тысяч фунтов стерлингов (почти 19 миллионов гривен).

The Ocean Photography Awards: финалисты и победители 2020

Номинация: Приключенческий фотограф года

Победитель – Jason Gulley



Микробное облако

Другие интересные фото финалистов



Акулы в Западной Австралии



Над кораллами



Воды Норвегии



Равновесие



Нечем меряться – Вануату



Серфинг на Шипстерн-Блеф у Тасмании



Плавание у Антарктиды

Номинация: Выбор общества

Победитель – Tobias Baumgaertner



Пингвины и огни Мельбурна

Интересные финалисты



Наслаждение в Тонга



Удивление – Остров Хорнби, Британская Колумбия



Охота – побережье Юпитера, Флорида

Номинация: Исследовательский фотограф года

Победитель – Ben Cranke



Пингвины, Антарктида

Финалисты, которые поразили



Тонга



Голубая Бездна, Мексика

Номинация: Коллективное портфолио

Победитель – Nadia Aly



Подводие

Красивые работы финалистов



Прозрачность – Анилао, Филиппины



Хозяин неглубоких глубин



Школа



Таинственность



Полет



Не угадал с цветом



Канадские моря



Высоко в Арктике

Номинация: Лучший молодой фотограф года

Победитель – Cruz Erdmann



Жизнь в полоску

Финалист, заслуживающий внимания



Чрезвычайная детализация

Номинация: Природоохранный фотограф года

Победитель – Matt Sharp



Остров Танбуруду, Мальдивы

Интересные финалисты



Побережье Южной Калифорнии



Горное одиночество

И финальная – общая номинация: Лучший океанический фотограф года

Победитель – Nadia Aly



Не протолкнуться