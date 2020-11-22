Удивительная жизнь Мирового океана: 30 сумасшедших фото – лучших в 2020 году
Ежегодный конкурс лучших фотографий из Мирового океана – The Ocean Photography Awards – в ноябре 2020 объявил финалистов и победителей. Посмотрите эти фото – они просто потрясающие.
Конкурс между фотографами Мирового океана The Ocean Photography Awards ежегодно проводит журнал "Океанография". В 2020 году подборка финалистов и в самом деле замечательная. Travel 24 публикует 30 ну очень эмоциональных фоторабот.
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На этих фото – подводный и надводный мир из различных океанов Земли. Всего номинаций в конкурсе – 7, а призовой фонд в нем, к слову, составляет более 500 тысяч фунтов стерлингов (почти 19 миллионов гривен).
The Ocean Photography Awards: финалисты и победители 2020
Номинация: Приключенческий фотограф года
Победитель – Jason Gulley
Микробное облако
Другие интересные фото финалистов
Акулы в Западной Австралии
Над кораллами
Воды Норвегии
Равновесие
Нечем меряться – Вануату
Серфинг на Шипстерн-Блеф у Тасмании
Плавание у Антарктиды
Номинация: Выбор общества
Победитель – Tobias Baumgaertner
Пингвины и огни Мельбурна
Интересные финалисты
Наслаждение в Тонга
Удивление – Остров Хорнби, Британская Колумбия
Охота – побережье Юпитера, Флорида
Номинация: Исследовательский фотограф года
Победитель – Ben Cranke
Пингвины, Антарктида
Финалисты, которые поразили
Тонга
Голубая Бездна, Мексика
Номинация: Коллективное портфолио
Победитель – Nadia Aly
Подводие
Красивые работы финалистов
Прозрачность – Анилао, Филиппины
Хозяин неглубоких глубин
Школа
Таинственность
Полет
Не угадал с цветом
Канадские моря
Высоко в Арктике
Номинация: Лучший молодой фотограф года
Победитель – Cruz Erdmann
Жизнь в полоску
Финалист, заслуживающий внимания
Чрезвычайная детализация
Номинация: Природоохранный фотограф года
Победитель – Matt Sharp
Остров Танбуруду, Мальдивы
Интересные финалисты
Побережье Южной Калифорнии
Горное одиночество
И финальная – общая номинация: Лучший океанический фотограф года
Победитель – Nadia Aly
Не протолкнуться
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