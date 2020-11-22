Дивовижне життя Світового океану: 30 божевільних фото – найкращих у 2020 році
Щорічний конкурс найкращих фотографій зі Світового океану – The Ocean Photography Awards – у листопаді 2020 року оголосив фіналістів та переможців. Подивіться ці фото – вони просто приголомшливі.
Конкурс між фотографами Світового океану The Ocean Photography Awards щороку проводить журнал "Океанографія". У 2020 році підбірка фіналістів насправді чудова. Travel 24 публікує 30 ну дуже емоційних фоторобіт.
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На цих фото – підводний та надводний світ, дотичний до різних океанів Землі. Усього номінацій у конкурсі – 7, а призовий фонд у ньому, до слова, складає понад 500 тисяч фунтів стерлінгів (майже 19 мільйонів гривень).
The Ocean Photography Awards: фіналісти та переможці 2020
Номінація: Пригодницький фотограф року
Переможець – Jason Gulley
Мікробна хмара
Інші цікаві фото фіналістів
Акули у Західній Австралії
Над коралами
Води Норвегії
Рівновага
Нема чим мірятися – Вануату
Серфінг на Шипстерн-Блеф біля Тасманії
Плавання біля Антарктиди
Номінація: Вибір громади
Переможець – Tobias Baumgaertner
Пінгвіни й вогні Мельбурна
Цікаві фіналісти
Насолода у Тонга
Здивування – Острів Горнбі, Британська Колумбія
Полювання – узбережжя Юпітера, Флорида
Номінація: Дослідницький фотограф року
Переможець – Ben Cranke
Пінгвіни, Антарктида
Фіналісти, які вразили
Тонга
Блакитна Безодня, Мексика
Номінація: Колективне портфоліо
Переможець – Nadia Aly
Підводдя
Красиві роботи фіналістів
Прозорість – Анілао, Філіппіни
Господар неглибоких глибин
Школа
Таємничість
Політ
Не вгадав з кольором
Канадські моря
Високо в Арктиці
Номінація: Кращий молодий фотограф року
Переможець – Cruz Erdmann
Життя у смужку
Вартий уваги фіналіст
Надзвичайна деталізація
Номінація: Природоохоронний фотограф року
Переможець – Matt Sharp
Острів Танбуруду, Мальдіви
Цікаві фіналісти
Узбережжя Південної Каліфорнії
Гірська самотність
І фінальна – загальна номінація: Найкращий океанічний фотограф року
Переможець – Nadia Aly
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