Щорічний конкурс найкращих фотографій зі Світового океану – The Ocean Photography Awards – у листопаді 2020 року оголосив фіналістів та переможців. Подивіться ці фото – вони просто приголомшливі.

Конкурс між фотографами Світового океану The Ocean Photography Awards щороку проводить журнал "Океанографія". У 2020 році підбірка фіналістів насправді чудова. Travel 24 публікує 30 ну дуже емоційних фоторобіт.

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На цих фото – підводний та надводний світ, дотичний до різних океанів Землі. Усього номінацій у конкурсі – 7, а призовий фонд у ньому, до слова, складає понад 500 тисяч фунтів стерлінгів (майже 19 мільйонів гривень).

The Ocean Photography Awards: фіналісти та переможці 2020

Номінація: Пригодницький фотограф року

Переможець – Jason Gulley



Мікробна хмара

Інші цікаві фото фіналістів



Акули у Західній Австралії



Над коралами



Води Норвегії



Рівновага



Нема чим мірятися – Вануату



Серфінг на Шипстерн-Блеф біля Тасманії



Плавання біля Антарктиди

Номінація: Вибір громади

Переможець – Tobias Baumgaertner



Пінгвіни й вогні Мельбурна

Цікаві фіналісти



Насолода у Тонга



Здивування – Острів Горнбі, Британська Колумбія



Полювання – узбережжя Юпітера, Флорида

Номінація: Дослідницький фотограф року

Переможець – Ben Cranke



Пінгвіни, Антарктида

Фіналісти, які вразили



Тонга



Блакитна Безодня, Мексика

Номінація: Колективне портфоліо

Переможець – Nadia Aly



Підводдя

Красиві роботи фіналістів



Прозорість – Анілао, Філіппіни



Господар неглибоких глибин



Школа



Таємничість



Політ



Не вгадав з кольором



Канадські моря



Високо в Арктиці

Номінація: Кращий молодий фотограф року

Переможець – Cruz Erdmann



Життя у смужку

Вартий уваги фіналіст



Надзвичайна деталізація

Номінація: Природоохоронний фотограф року

Переможець – Matt Sharp



Острів Танбуруду, Мальдіви

Цікаві фіналісти



Узбережжя Південної Каліфорнії



Гірська самотність

І фінальна – загальна номінація: Найкращий океанічний фотограф року

Переможець – Nadia Aly



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