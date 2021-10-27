"Тыквенная" распродажа: МАУ продает дешевые билеты из Украины в разные страны мира – направления
Источник:lowcost.ua
"Международные авиалинии Украины" объявили акцию Pumpkin sale накануне Хэллоуина. Туристы могут приобрести авиабилеты из шести городов Украины в разные страны мира со скидкой.
Акционные билеты можно забронировать на сайте авиакомпании flyuia.com. Также рекомендуем пользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.
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"Тыквенная" распродажа МАУ
"Международные авиалинии Украины" предлагают своим клиентам акционные билеты от 930 гривен из Киева, Львова, Одессы, Днепра, Харькова и Запорожья в Германию, Италию, Чехию, Грузию, Великобританию, Армению, Молдову, ОАЭ, Египет и Узбекистан.
Акционные направления
Из Киева:
- Берлин-Бранденбург – от 936 гривен;
- Мюнхен – 1 200 гривен;
- Милан – 1 331 гривна;
- Рим – 1 358 гривен;
- Прага – 1 411 гривен;
- Тбилиси – 1 714 гривен;
- Ереван – 2 043 гривен;
- Лондон Гатвик – 2 083 гривен;
- Кишинев – 2 307 гривен;
- Дубай – 3 427 гривен;
- Каир – 3 612 гривен;
- Ташкент – 3 968 гривен.
Из Львова:
- Милан – 1 872 гривны;
- Лондон Гатвик – 1 951 гривна;
- Берлин-Бранденбург – 1 991 гривна;
- Мюнхен – 2 294 гривен;
- Ереван – 2 979 гривен;
- Тбилиси – 3 098 гривен;
- Ташкент – 5 800 гривен.
Из Запорожья:
- Берлин-Бранденбург – 2 070 гривен;
- Милан – 2 597 гривен;
- Мюнхен – 2 966 гривен;
- Тбилиси – 3 098 гривен;
- Ереван – 3 111 гривен;
- Лондон Гатвик – 3 994 гривны;
- Ташкент – 5 800 гривен.
Из Одессы:
- Ереван – 2 056 гривен;
- Тбилиси – 2 162 гривны;
- Милан – 2 201 гривну;
- Лондон Гатвик – 2 215 гривен;
- Берлин-Бранденбург – 2 267 гривен;
- Мюнхен – 2 267 гривен;
- Ташкент – 5 299 гривен.
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Из Харькова:
- Милан – 1 991 гривну;
- Берлин-Бранденбург – 2 201 гривну;
- Тбилиси – 3 045 гривен;
- Ереван – 3 111 гривен;
- Мюнхен – 3 230 гривен;
- Лондон Гатвик – 3 810 гривен;
- Ташкент – 5 800 гривен.
Из Днепра:
- Берлин-Бранденбург – 2 083 гривны;
- Милан – 2 610 гривен;
- Лондон Гатвик – 2 874 гривны;
- Мюнхен – 2 966 гривен;
- Тбилиси – 3 111 гривен;
- Ереван – 4 047 гривен;
- Ташкент – 5 800 гривен.
Базовый тариф МАУ предусматривает ручную кладь весом до 7 килограммов и размером 55х40х20 сантиметров.
Отмечается, что в случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19 авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.Обратите внимание! Распродажа продлится до 31 октября и распространяется на рейсы с 1 ноября 2021 года по 31 марта 2021 года.