"Тыквенная" распродажа: МАУ продает дешевые билеты из Украины в разные страны мира – направления

"Международные авиалинии Украины" объявили акцию Pumpkin sale накануне Хэллоуина. Туристы могут приобрести авиабилеты из шести городов Украины в разные страны мира со скидкой.

Акционные билеты можно забронировать на сайте авиакомпании flyuia.com. Также рекомендуем пользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.

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"Тыквенная" распродажа МАУ

"Международные авиалинии Украины" предлагают своим клиентам акционные билеты от 930 гривен из Киева, Львова, Одессы, Днепра, Харькова и Запорожья в Германию, Италию, Чехию, Грузию, Великобританию, Армению, Молдову, ОАЭ, Египет и Узбекистан.

Акционные направления

Из Киева:

Берлин-Бранденбург – от 936 гривен;

– от 936 гривен; Мюнхен – 1 200 гривен;

– 1 200 гривен; Милан – 1 331 гривна;

– 1 331 гривна; Рим – 1 358 гривен;

– 1 358 гривен; Прага – 1 411 гривен;

– 1 411 гривен; Тбилиси – 1 714 гривен;

– 1 714 гривен; Ереван – 2 043 гривен;

– 2 043 гривен; Лондон Гатвик – 2 083 гривен;

– 2 083 гривен; Кишинев – 2 307 гривен;

– 2 307 гривен; Дубай – 3 427 гривен;

– 3 427 гривен; Каир – 3 612 гривен;

– 3 612 гривен; Ташкент – 3 968 гривен.

Из Львова:

Милан – 1 872 гривны;

– 1 872 гривны; Лондон Гатвик – 1 951 гривна;

– 1 951 гривна; Берлин-Бранденбург – 1 991 гривна;

– 1 991 гривна; Мюнхен – 2 294 гривен;

– 2 294 гривен; Ереван – 2 979 гривен;

– 2 979 гривен; Тбилиси – 3 098 гривен;

– 3 098 гривен; Ташкент – 5 800 гривен.

Из Запорожья:

Берлин-Бранденбург – 2 070 гривен;

– 2 070 гривен; Милан – 2 597 гривен;

– 2 597 гривен; Мюнхен – 2 966 гривен;

– 2 966 гривен; Тбилиси – 3 098 гривен;

– 3 098 гривен; Ереван – 3 111 гривен;

– 3 111 гривен; Лондон Гатвик – 3 994 гривны;

– 3 994 гривны; Ташкент – 5 800 гривен.

Из Одессы:

Ереван – 2 056 гривен;

– 2 056 гривен; Тбилиси – 2 162 гривны;

– 2 162 гривны; Милан – 2 201 гривну;

– 2 201 гривну; Лондон Гатвик – 2 215 гривен;

– 2 215 гривен; Берлин-Бранденбург – 2 267 гривен;

– 2 267 гривен; Мюнхен – 2 267 гривен;

– 2 267 гривен; Ташкент – 5 299 гривен.

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Из Харькова:

Милан – 1 991 гривну;

– 1 991 гривну; Берлин-Бранденбург – 2 201 гривну;

– 2 201 гривну; Тбилиси – 3 045 гривен;

– 3 045 гривен; Ереван – 3 111 гривен;

– 3 111 гривен; Мюнхен – 3 230 гривен;

– 3 230 гривен; Лондон Гатвик – 3 810 гривен;

– 3 810 гривен; Ташкент – 5 800 гривен.

Из Днепра:

Берлин-Бранденбург – 2 083 гривны;

– 2 083 гривны; Милан – 2 610 гривен;

– 2 610 гривен; Лондон Гатвик – 2 874 гривны;

– 2 874 гривны; Мюнхен – 2 966 гривен;

– 2 966 гривен; Тбилиси – 3 111 гривен;

– 3 111 гривен; Ереван – 4 047 гривен;

– 4 047 гривен; Ташкент – 5 800 гривен.

Базовый тариф МАУ предусматривает ручную кладь весом до 7 килограммов и размером 55х40х20 сантиметров.

Отмечается, что в случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19 авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.

Распродажа продлится до 31 октября и распространяется на рейсы с 1 ноября 2021 года по 31 марта 2021 года.