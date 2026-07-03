Новый мэр Венеции Симоне Вентурини заявил, что планирует повысить входной сбор для туристов, приезжающих в город всего на один день. По его словам, это должно помочь сдержать поток посетителей в периоды наибольшей туристической нагрузки, сообщает The Guardian.

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Как может измениться туристический сбор в Венеции?

Симоне Вентурини, избранный мэром в конце мая, сообщил, что городской совет изучает возможность повышения туристического сбора до 30 – 50 евро в зависимости от даты. Для этого планируется обратиться к национальному правительству за разрешением ввести новые тарифы в дни, когда количество бронирований будет превышать установленные пороги.

Венеция стала первым туристическим городом в мире, введшим плату за въезд для однодневных туристов. В 2024 году она составляла 5 евро и действовала в течение 29 пиковых дней с апреля по июль. В 2025 году систему расширили до 54 дат, а для тех, кто бронировал поездку в последний момент, сбор стал вдвое выше.

В этом году инициатива уже охватывает 60 дней. Несмотря на то, что нововведение почти не повлияло на количество туристов, за первый год город получил 2,4 млн евро поступлений, что превысило ожидания. Власти Венеции считают, что эта система со временем поможет лучше контролировать чрезмерный туристический поток.

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Оплатить сбор можно онлайн. После этого посетитель получает QR-код, который необходимо предъявить стюардам на основных пунктах въезда в город, в частности возле железнодорожного вокзала. От уплаты сбора освобождаются туристы, забронировавшие ночлег в Венеции, жители региона Венето и дети до 14 лет. В то же время даже те, кто останавливается в отеле, должны зарегистрировать свое пребывание на специальном сайте.