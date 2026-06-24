Туристам, планирующим отдых в Испании, рекомендуют ознакомиться с местными правилами перед посещением пляжей. Ограничения могут различаться в зависимости от города, ведь каждый муниципалитет устанавливает свои собственные требования, сообщает Express.

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О каких ограничениях стоит знать туристам перед отдыхом в Испании?

Одним из главных предупреждений стали пляжные игры. Многие отдыхающие привыкли играть в волейбол, пляжный теннис или заниматься другими видами активного отдыха у воды, однако в некоторых местах это разрешено только в специально оборудованных зонах. Если такие занятия мешают другим людям отдыхать или создают опасность для купающихся, туристам могут выписать штраф.

Например, в Малаге за игры с мячом в запрещенных местах или действия, нарушающие покой других посетителей пляжа, предусмотрены штрафы от 300 до 3000 евро. Власти объясняют, что такие ограничения необходимы для того, чтобы пляжи оставались безопасными и комфортными для всех отдыхающих.

Подобные правила действуют и в других популярных туристических районах. В Кадисе спортивные занятия на пляже разрешены только в определенных местах. Нарушение этих требований может расцениваться как административное правонарушение со штрафом до 750 евро.

В Валенсии также ограничивают использование мячей и ракеток в местах, где они могут мешать другим посетителям. В то же время такие занятия могут быть разрешены на специальных участках или там, где они не создают неудобств для людей, отдыхающих у воды.

Помимо пляжных игр, туристам стоит обратить внимание и на другие запреты. В некоторых районах Испании нельзя слушать громкую музыку на пляже, если она мешает другим людям. За использование колонок или других устройств с чрезмерным уровнем шума могут налагать штрафы.

Также под запретом могут находиться установка палаток и ночлег на пляже, использование шампуня или геля для душа во время купания в море, а также стирка вещей в пляжных душевых. Отдельный вопрос – это домашние животные. На многих пляжах Испании собакам запрещено находиться в зоне купания, если это не специально разрешенная территория. За нарушение этого правила владельцам могут грозить штрафы от 300 до 3000 евро.

В некоторых зонах запрещено купаться с животными / фото Canva

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Кроме того, туристов могут оштрафовать за торговлю без разрешения на пляже, загрязнение территории, неправильное обращение с отходами или пребывание в местах, где действуют сезонные ограничения.

Местные власти напоминают, что правила могут меняться в зависимости от конкретного курорта, поэтому перед посещением нового пляжа стоит ознакомиться с информационными табличками. Незнание местных требований не освобождает туристов от ответственности, а внимательность поможет избежать неприятных штрафов во время отдыха.