Путешествие на автомобиле в Испанию – это возможность увидеть больше, самостоятельно планировать маршрут и насладиться дорогой. Но перед такой поездкой стоит знать не только о красивых местах, но и о возможных ситуациях, с которыми сталкиваются путешественники.

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На каких участках дороги в Испании стоит быть особенно внимательными?

Водители, которые ездили на собственном авто в Испанию, советуют обратить внимание на маршрут от границы с Францией до Барселоны. Именно на этом участке туристы рассказывают о случаях, когда другие автомобили пытаются остановить машину, указывая якобы на проблему с колесом или автомобилем.

Едет машина и сигналит, что якобы проблема с колесом, и показывает, чтобы съехали. Но я эту схему знаю. Видела, как поляков чуть ли не развели,

– пишет Виктория на платформе Treads.

Часто туристов просят остановиться, а потом грабят / фото Canva

Другие путешественники также советуют не реагировать на подобные сигналы и останавливаться только в безопасных местах, например, на крупных заправках или оживленных парковках. По их словам, особенно внимательными стоит быть в окрестностях Барселоны и на трассе AP-7.

Также туристы советуют не оставлять вещи в машине на видном месте, не оставлять автомобиль без присмотра даже на короткое время и самостоятельно проверять машину, если кто-то пытается привлечь ваше внимание.

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При этом многие люди отмечают, что регулярно ездят по Испании на автомобиле без неприятных ситуаций – главное, быть внимательными и соблюдать основные правила безопасности.