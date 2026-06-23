Подорож автомобілем до Іспанії – це можливість побачити більше, самостійно планувати маршрут і насолодитися дорогою. Але перед такою поїздкою варто знати не лише про красиві місця, а і про можливі ситуації, з якими стикаються мандрівники.

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На яких ділянках дороги в Іспанії варто бути особливо уважними?

Водії, які їздили власним авто до Іспанії, радять звернути увагу на маршрут від кордону Франції до Барселони. Саме на цій ділянці туристи розповідають про випадки, коли інші автомобілі намагаються зупинити машину, показуючи нібито на проблему з колесом або авто.

Їде машина і маякує, що типу проблема з колесом і показує, щоб з'їжджали. Але я цю схему знаю. Бачила, як поляків так мало не розвели,

– пише Вікторія на платформі тредс.

Часто туристів просять зробити зупинку, а потім грабують / фото Canva

Інші мандрівники також радять не реагувати на подібні сигнали та зупинятися лише у безпечних місцях, наприклад, на великих заправках або людних парковках. За їхніми словами, особливо уважними варто бути біля Барселони та на трасі AP-7.

Також туристи радять не залишати речі в машині на видноті, не залишати авто без нагляду навіть на короткий час та перевіряти машину самостійно, якщо хтось намагається привернути вашу увагу.

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При цьому багато людей зазначають, що регулярно їздять Іспанією автомобілем без неприємних ситуацій – головне бути уважними та дотримуватися базових правил безпеки.