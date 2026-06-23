В последнее время всё больше популярных туристических направлений объявляют о значительном повышении сборов или введении новых платежей для иностранцев. Как сообщает издание Daily Mail, такая тенденция обусловлена попытками местных властей справиться с последствиями чрезмерного туризма и найти дополнительные средства на сохранение исторического наследия.

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Почему Япония шокировала туристов рекордным повышением сборов

Страна восходящего солнца ошеломила путешественников, объявив о повышении туристического налога на невероятные 400 процентов. Это первое подобное повышение за последние 50 лет. Уже с 1 июля стоимость однократной визы подскочит с 3 000 иен до 15 000 иен (примерно 93 доллара). Между тем многократные визы теперь будут стоить 30 000 иен вместо прежних 6 000 иен.

Новые тарифы отражают инфляцию и колебания валютного курса. Мы не ожидаем, что это окажет немедленное или мгновенное влияние на въездной туризм,

– рассказывает Тосимицу Мотеги, министр иностранных дел Японии.

Отдых в Японии / фото Canva

Какие налоги придется платить путешественникам в Европе?

Европейские страны также активно увеличивают финансовую нагрузку на отдыхающих. В частности, в Амстердаме действует один из самых высоких сборов в Европе – "Toeristenbelasting". Туристам придется уплатить дополнительные 12,5 процента от стоимости гостиничного номера.

Этот налог распространяется на отели, заведения типа B&B, кемпинги и жилье для отдыха. В то же время пассажиры круизных лайнеров уплачивают отдельный налог для однодневных туристов в размере 14,50 евро с человека.

Во Франции муниципалитеты имеют право взимать "taxe de séjour", а также дополнительный городской налог. В популярных городах, в частности в Париже, эта сумма варьируется от 65 центов до 15,60 евро с человека за ночь, в зависимости от класса выбранного жилья.

Испанская Барселона удвоила свой туристический налог в рамках борьбы с чрезмерным туризмом и для финансирования доступного жилья для местных жителей. По новым правилам гостям города придётся платить до 15 евро за ночь. Для тех, кто арендует жильё для отдыха, сбор вырос до максимальной суммы в 12,50 евро за ночь.

Отдых в Барселоне / фото Canva

Это решение предшествует плану властей полностью запретить краткосрочную аренду жилья к 2028 году. Гости четырех- и пятизвездочных отелей вскоре будут платить от 10 до 15 евро за ночь. Кроме того, с октября 2026 года новый туристический налог введут и в портовом городе Виго в Галисии.

Греция ввела обязательный "Налог на климатическую устойчивость" (Climate Resilience Tax), который уплачивается при регистрации в отеле. С апреля по октябрь сбор составляет от 2 до 15 евро за номер за ночь, а с ноября по март снижается до суммы от 50 центов до 4 евро.

Венеция, которая ежегодно принимает около 30 миллионов гостей, в прошлом году опробовала ежедневный налог в размере 5 евро для однодневных посетителей, прибывающих в город с 8:30 до 16:00. В целом в Италии туристические сборы колеблются от 1 до 10 евро с человека за ночь.

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Сколько стоит отдых в Новой Зеландии, на Бали и в Бутане?

Дальние экзотические страны тоже не отстают от мировых трендов. Новая Зеландия взимает единовременный международный гостевой сбор (IVL) в размере 100 новозеландских долларов при подаче заявления на визу или электронное разрешение на поездку.

Большинство людей, посещающих Новую Зеландию на короткий срок, должны уплатить международный сбор на охрану природы и туризм (IVL). Эти средства направляются на финансирование туристической инфраструктуры и охрану природы страны,

– отмечается на правительственном сайте Новой Зеландии.

Популярный индонезийский остров Бали с февраля 2024 года ввёл сбор для иностранцев в размере 150 000 индонезийских рупий. Этот платеж является одноразовым и взимается с каждого человека.

Отдых на Бали / фото Canva

Этот сбор является формой поддержки, направленной на защиту обычаев, традиций, искусства, культуры и местной мудрости балийского народа. Мы будем продолжать работать над сохранением природы и улучшением качества услуг,

– поясняют на официальном портале Love Bali.

Однако абсолютным рекордсменом является Бутан, где действует самый высокий туристический налог в мире. Путешественники из всех стран, кроме Индии, вынуждены платить колоссальные 100 долларов с человека за каждую ночь пребывания. Для граждан Индии тариф составляет 1 200 индийских рупий. Дети в возрасте от 6 до 12 лет получают 50% скидку, а малыши до 5 лет полностью освобождены от уплаты.