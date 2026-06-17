Украинская тревел-блогерша darynasworld поделилась списком европейских мест, куда без колебаний вернулась бы снова. Она рассказала о странах и островах, которые настолько поразили её атмосферой, природой и необычными пейзажами, что она хотела бы снова отправиться туда хоть завтра.

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Какие страны Европы поразили украинку больше всего и почему?

Одним из таких мест стал Лансароте – остров, который по размеру примерно как Киев, но создает ощущение путешествия на другую планету. Формально это территория Европы, однако географически она расположена значительно ближе к Африке. Здесь более 300 вулканов, черные пляжи и огромные лавовые поля, из-за которых пейзажи острова совсем не похожи на обычные европейские курорты.

Также блогерша упомянула Норвегию, отметив, что никакие фото или видео не могут передать истинную красоту этой страны. В то же время у неё остался незавершённый гештальт – из-за камнепада ей так и не удалось добраться до знаменитого Языка Тролля.

Самые интересные страны Европы для путешествий / Instagram darynasworld

Отдельное место в списке занял Тенерифе. Туда она хотела бы вернуться из-за невероятного разнообразия природы: за один день там можно побывать у океана, прогуляться среди пальм, а затем оказаться среди вулканических пейзажей, которые совсем не напоминают типичную Испанию.

Среди любимых направлений также оказалась Португалия. Блогерша назвала её идеальным балансом для путешествия: океан, красивые города, живописная природа, вкусная еда и спокойная атмосфера без постоянного ощущения спешки.

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Ещё одним особенным направлением стала Исландия. Для девушки это было одно из самых необычных путешествий в жизни, ведь там буквально каждые несколько минут меняются пейзажи: огромные водопады, чёрные пляжи, ледники и совершенно иная природа.