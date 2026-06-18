Дерби сумело обойти десятки более известных конкурентов в рейтинге лучших городов по версии Time Out благодаря масштабным инвестициям и открытию уникальных локаций. Регион переживает мощный приток капитала, что кардинально меняет его инфраструктуру. Теперь путешественникам предлагают не просто остановку на пути к известным природным паркам, а полноценные насыщенные выходные.

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Почему стоит посетить Дерби?

Если заглянуть за закрытые витрины магазинов, портящих вид центра города, и за запустевшие бары, которые когда-то кипели ночной жизнью, становится понятно: Дерби уверенно превращается в возрожденный культурный центр. Долгое время этот город был лишь удобной отправной точкой для путешественников, отправлявшихся исследовать суровые вершины национального парка Пик-Дистрикт и бродить по его очаровательным деревням. Однако сейчас, благодаря новым инвестициям и инициативам, Дерби начинает завоевывать настоящее признание среди туристов.

Город пополнился несколькими новыми заведениями, удовлетворяющими самые разнообразные вкусы. Накануне Нового 2025 года на сцену для рейверов Мидлендса ворвался совершенно новый складской клуб ULTRA вместимостью 3500 человек. Расположенный в индустриальном парке, он уже провел ряд мероприятий, привлекая меломанов мощным звуком в современном производственном пространстве. Некоторые говорят, что танцплощадки умирают, но эта горячая точка, безусловно, вдохнула новую жизнь в клубную сцену для молодого поколения города.

Еще один захватывающий новичок в самом сердце Дерби – Valliant Live. Это яркая площадка для концертов и живых выступлений, которая также вмещает 3500 зрителей. Открыв свои двери в апреле 2025 года, он уже привлек множество известных комиков, групп и артистов, которые включили его в свои плотные гастрольные графики. Поскольку бары, клубы, пабы и рестораны расположены совсем рядом, после концерта зрители могут сразу окунуться в водоворот ночной жизни оживлённого центра города.

Прогулка по центру города Дерби: смотрите видео

Для семейного отдыха идеально подойдет замок Элвастон. На территории этого потрясающего поместья площадью 320 акров на окраине города посетителей ждет насыщенный календарь событий: от киновечеров под открытым небом и выступлений живой музыки до фестивалей еды и напитков. Даже без каких-либо мероприятий это прекрасное место для неспешных прогулок по обширным территориям.

Обратите внимание! А если погода в Мидлендсе окажется дождливой, одной из главных достопримечательностей Дерби станет огромный торговый центр Derbion. Под одной крышей здесь собраны дизайнерские и массовые бренды, кинотеатр, боулинг, фуд-корт и рестораны, так что выходить на улицу просто не будет необходимости.

Куда стоит пойти в Дерби?

Местный независимый оператор гостеприимства Bustler расширяет границы кулинарной сцены Дерби, имея амбициозные планы превратить автостоянку в центре города в новое яркое гастрономическое пространство. Ожидается, что проект St James Yard будет состоять из около 20 транспортных контейнеров на двух этажах, где разместятся разнообразные точки с едой и напитками, а также магазины независимых предпринимателей со всего Ист-Мидлендса.

Только за прошлый год в городе появилась волна новых увлекательных заведений общественного питания, которые привнесли свежие вкусы в потрясающие исторические здания. Среди них – La Burrata, открывшая свои двери в августе 2025 года. Ресторан уютно расположился в здании Старой пожарной части на территории Darley Abbey Mills и предлагает аутентичное итальянское меню.

Стоит заглянуть в ресторан La Burrata / Фото из Instagram La Burrata

Еще одно фантастическое заведение, которое придает характер центру города и идеально подходит для ужина перед концертом или после шопинга – The Engine Room. Расположенное в комплексе River Lights, спрятанном за автовокзалом, оно предлагает меню на весь день: от сытных завтраков до пиццы, блюд на гриле и многого другого.

Дерби доказывает, что настоящие туристические жемчужины часто прячутся там, где их меньше всего ожидаешь найти. Добавьте этот город в свой маршрут на 2026 год, чтобы воочию увидеть, как индустриальное прошлое переплетается с ярким современным будущим.