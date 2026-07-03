Новий мер Венеції Сімоне Вентуріні заявив, що планує підвищити вхідний збір для туристів, які приїжджають до міста лише на один день. За його словами, це має допомогти стримати потік відвідувачів у періоди найбільшого туристичного навантаження, повідомляє The Guardian.
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Як може змінитися туристичний збір у Венеції?
Сімоне Вентуріні, якого обрали мером наприкінці травня, повідомив, що міська рада вивчає можливість підвищення туристичного збору до 30 – 50 євро залежно від дати. Для цього планують звернутися до національного уряду за дозволом запровадити нові тарифи у дні, коли кількість бронювань перевищуватиме визначені пороги.
Венеція стала першим туристичним містом у світі, яке запровадило плату за в'їзд для одноденних туристів. У 2024 році вона становила 5 євро та діяла упродовж 29 пікових днів із квітня до липня. У 2025 році систему розширили до 54 дат, а для тих, хто бронював поїздку в останній момент, збір став удвічі вищим.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Цього року ініціатива вже охоплює 60 днів. Попри те, що нововведення майже не вплинуло на кількість туристів, за перший рік місто отримало 2,4 млн євро надходжень, що перевищило очікування. У владі Венеції вважають, що ця система з часом допоможе краще контролювати надмірний туристичний потік.
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Сплатити збір можна онлайн. Після цього відвідувач отримує QR-код, який необхідно показати стюардам на головних пунктах в'їзду до міста, зокрема біля залізничного вокзалу. Від сплати збору звільняються туристи, які забронювали ночівлю у Венеції, жителі регіону Венето та діти до 14 років. Водночас навіть ті, хто зупиняється в готелі, повинні зареєструвати свою присутність на спеціальному сайті.