Этот остров называется Сулуада, и его невероятные пейзажи действительно легко спутать с экзотическими курортами Индийского океана. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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В чём секрет уникального цвета воды острова Сулуада?

Название острова Сулуада в переводе означает "водный остров", и он полностью оправдывает своё имя. Окруженный кристально чистым сине-зеленым морем, остров действительно создает впечатление, будто человек оказался где-то посреди Индийского океана.

На самом деле до Сулуады из Украины рукой подать. Сам остров расположен в нескольких километрах от мыса Гелидония в самой западной части Анталийского залива. Рядом находится Адрасан – небольшой курортный городок, от центра Анталии, где часто отдыхают украинцы, до него около сотни километров.

Вот как выглядят "турецкие Мальдивы" – остров Сулуада: смотрите видео magicworldtour1

Сулуада не располагает инфраструктурой (отелями, ресторанами, магазинами и так далее), но в этом и заключается главное сокровище острова. Водопровода и электричества там также нет, и добраться до местных пляжей можно только на лодке. Но в этом и суть — оторваться от цивилизации и отдохнуть на все 100%. Причем по турецким ценам, а не мальдивским.

На Сулуаде есть 2 пляжа – оба покрыты преимущественно белой галькой с вкраплениями чёрных камней. Западный пляж больше, но на нём и больше волн. Северный – более спокойный и удобный для купания. А вода там настолько прозрачная, что морское дно видно на значительной глубине.

Невероятно светлый и прозрачный оттенок воды вокруг Сулуады – это не оптическая иллюзия, а уникальное природное явление. Секрет кроется в микроскопических организмах, известных как фораминиферы. Именно эти крошечные существа придают здешнему морю тот самый легендарный белоснежно-бирюзовый "мальдивский" оттенок.

Туристы побывали на Сулуаде и поделились впечатлениями: смотрите видео tugierek

Интересный факт: Сулуада является домом для средиземноморских тюленей-монахов – одних из самых редких морских млекопитающих планеты. А ещё остров активно посещают дельфины.

Какие еще интересные пляжи и курорты Турции стоит посетить?

Помимо Сулуады, турецкое побережье скрывает и другие уникальные места для незабываемого отдыха. Одним из лучших скрытых пляжей Европы является живописный Капуташ, расположенный между популярными курортами Каш и Калкан. Чтобы спуститься к его идеально прозрачным волнам, путешественникам придется преодолеть длинную крутую лестницу от горного прибрежного шоссе, однако это место поражает удивительным ощущением уюта и уединения.

Для тех, кто ищет не только красивые пляжи, но и комфортный климат с богатым выбором развлечений, отличной альтернативой может стать Эгейское побережье. Курортный Бодрум предлагает более сухой воздух, благодаря чему летнюю жару переносить значительно легче. Помимо отдыха в отелях, здесь популярны морские экскурсии – например, круиз по реке Дальян к уникальному песчаному берегу Истузу, где действует заповедный режим и можно воочию увидеть редких крупных морских черепах.