Турция остается одним из самых популярных направлений для семейного отдыха благодаря сочетанию пляжей, истории, природы и развлечений для всех возрастов, сообщает Daily Mail. Именно там путешественники могут найти как спокойные курорты, так и места с разнообразными развлечениями.

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Какие направления Турции заслуживают внимания семей с детьми?

Анталия

Это одно из направлений, подходящих для семейного отдыха. Регион известен солнечными пляжами, древними руинами и природными локациями. Здесь можно отдохнуть на песчаных побережьях, заняться водными видами спорта или отправиться в каньон Гойнюк, где есть бассейны, водопады и маршруты для активного досуга.

Анталия – идеальное место для семейного отдыха / фото Canva

Среди популярных мест региона также Кемер с возможностями для пеших прогулок, велосипедных маршрутов и морских развлечений, Белек с известными полями для гольфа, пляж Лара с большими отелями и Сиде, где сочетаются пляжи и древние руины.

Бодрум

Бодрум предлагает другую атмосферу: здесь сочетаются морские пейзажи, яхтенные марины и исторические достопримечательности. В городе можно увидеть замок Бодрума, древний театр, а также прогуляться по набережной с ресторанами и видами на море. Для отдыха подойдут пляжи Голубого флага, а также морские прогулки на традиционных лодках-гулетах. Кроме того, Бодрум известен магазинами и разнообразными бутиками.

Бодрум подойдет для более активного отдыха / фото Canva

Даламан

Регион Даламан выбирают те, кто хочет увидеть более природную сторону страны. Здесь есть рыбацкие деревни, местные базары и живописные побережья. Одной из главных достопримечательностей является Голубая лагуна в Олюденизе, которую окружают горы и сосновые леса.

Даламан подходит для любителей природы / фото Canva

Также в регионе можно отправиться на прогулки на лодке к местам с ликийскими гробницами, посетить Мармарис с пляжами и национальным парком или побывать в Фетхие и Гечеке с их гаванями и яхтами.

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Измир

Это направление для тех, кто хочет совместить отдых у моря с историческими открытиями. Вблизи города расположены древние достопримечательности, в частности Эфес и Пергам, а также Храм Артемиды – одно из семи чудес Древнего мира.

Измир идеален для исторических открытий / фото Canva

Еще одна известная локация – это Памуккале с его белыми минеральными бассейнами. Для пляжного отдыха неподалеку находится Кушадасы с широкими песчаными пляжами и мелководьем, подходящим для детей.