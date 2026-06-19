Назва цього острова – Сулуада, і тамтешні неймовірні краєвиди дійсно легко сплутати з екзотичними курортами Індійського океану. 24 Канал розповість про все це докладніше.

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У чому секрет унікального кольору води острова Сулуада?

Назва острова Сулуада у перекладі означає "водний острів", і він повністю виправдовує своє ім'я. Оточений кришталево чистим синьо-зеленим морем, острів справді створює враження, ніби людина опинилася десь посеред Індійського океану.

Насправді до Сулуади від України як палицею докинути. Сам острів розташований за кілька кілометрів від мису Гелідонія у найзахіднішій частині Анталійської затоки. Поблизу лежить Адрасан – невелике курортне містечко, від центру Анталії, де часто відпочивають українці, туди їхати близько сотні кілометрів.

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Сулуада не пропонує інфраструктури (готелів, ресторанів, магазинів тощо), але це й головний скарб острова. Водопроводу та електрики там також немає, і потрапити на місцеві пляжі можна тільки човном. Але в цьому й суть – відірватися від цивілізації та відпочити на всі 100%. Причому за турецькими цінами, а не мальдівськими.

На Сулуаді є 2 пляжі – обидва вкриті переважно білою галькою з вкрапленнями чорного каміння. Західний пляж більший, але хвилястіший. Північний – спокійніший і зручніший для купання. І вода там настільки прозора, що морське дно видно на значній глибині.

Неймовірно світлий та прозорий відтінок води навколо Сулуади – це не оптичний обман, а унікальне природне явище. Секрет криється у мікроскопічних організмах, відомих як форамініфери. Саме ці крихітні створіння дарують тутешньому морю той самий легендарний білосніжно-бірюзовий "мальдівський" відлив.

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Цікавий факт: Сулуада є домівкою для середземноморських тюленів-монахів – одних із найрідкісніших морських ссавців планети. А ще острів активно відвідують дельфіни.

Які ще цікаві пляжі та курорти Туреччини варто відвідати?

Окрім Сулуади, турецьке узбережжя приховує й інші унікальні локації для незабутнього відпочинку. Одним із найкращих прихованих пляжів Європи є мальовничий Капуташ, розташований між популярними курортами Каш і Калкан. Щоб спуститися до його ідеально прозорих хвиль, мандрівникам доведеться подолати довгі круті сходи від гірського прибережного шосе, проте це місце вражає дивовижним відчуттям затишку та ізольованості.

Для тих, хто шукає не лише красиві пляжі, а й комфортний клімат із багатим вибором розваг, чудовою альтернативою може стати Егейське узбережжя. Курортний Бодрум пропонує сухіше повітря, завдяки чому літня спека переноситься значно легше. Окрім відпочинку в готелях, тут популярні морські екскурсії – наприклад, круїз річкою Дальян до унікального піщаного берега Істузу, де діє заповідний режим і можна на власні очі побачити рідкісних великих морських черепах.