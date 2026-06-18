Речь идет об инициативе "Ночные музеи", которая в 2026 году официально начала свой третий сезон, объединив 20 самых известных исторических достопримечательностей страны. 24 Канал рассказывает об этом подробнее.

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Какие секреты Стамбула скрывает ночь?

С 1 июня по 1 октября путешественники смогут посещать уникальные археологические зоны Турции после 19:00 в рамках проекта "Ночные музеи". В 2025 году променять привычный вечерний отдых в отелях на мистические прогулки по древним руинам решили целый миллион человек, и этот оглушительный успех заставил организаторов на 2026 год расширить инициативу.

Вечерний формат не только дарит туристам незабываемую романтическую атмосферу и избавляет их от дневной жары, но и спасает хрупкие исторические памятники от чрезмерной нагрузки. Продление рабочего времени после 19 часов позволяет равномерно распределить потоки посетителей в течение суток, разгрузить локации днём и побуждает гостей задерживаться в регионах дольше.

И, конечно же, культурное сердце Турции, величественный Стамбул, становится первой обязательной остановкой в этом ночном приключении. В сумерках подсвеченные достопримечательности мегаполиса предстают в совершенно ином, почти магическом свете. Этим летом особый ночной маршрут предлагают Стамбульские археологические музеи – первый музейный комплекс страны, где хранится уникальная коллекция артефактов различных цивилизаций.

А рядом будет манить легендарная Галатская башня, с вершины которой открывается захватывающая панорама ночного города и озаренного залива Золотой Рог. Завершить вечер стоит в Музее турецкого и исламского искусства, уютно расположившемся в бывшем дворце Ибрагима-паши.

Ночной Стамбул во всей его красе: смотрите видео Exploropia

Древние города и античная романтика под эгейскими звездами

Если же вас привлекает романтика древних цивилизаций, отправляйтесь на побережье Эгейского моря. Среди первых античных городов, которые озаряются тысячами огней под ночным небом, особое место занимает Эфес в Измире. Это один из наиболее хорошо сохранившихся римских городов в мире, который после захода солнца буквально оживает, демонстрируя свои величественные памятники во всей красе.

Не менее завораживает под темным куполом неба и жемчужина Денизли – древний Иераполис. Ярко освещенные античный театр, старинные улицы и белоснежные террасы Памуккале создают здесь поистине неземной пейзаж.

А в провинции Айдын гостей ждет хорошо сохранившийся храм Аполлона в Дидиме — один из крупнейших храмов античного мира. Он построен в ионическом стиле, и изящные колонны и грандиозная архитектура в ночной подсветке выглядят особенно величественно.

Город Эфес в провинции Измир: смотрите видео bestephesustours

Чем поражают тайны Анатолии?

Солнечная Анталия, где более 300 дней в году царит лето, а воды Средиземного моря омывают берега древних регионов Ликии, Памфилии и Писидии, также приготовила ночные сюрпризы. Вечерние огни теперь освещают величественный Аспендос с его гигантским и идеально сохранившимся римским театром, Патару, где расположено первое в мире здание демократической ассамблеи, и недавно отреставрированный маяк.

И как не вспомнить о Сиде с его знаменитым прибрежным храмом Аполлона. Дополнить этот культурный променад можно посещением музея Алании и Музея ликийских цивилизаций, которые также открыты до позднего вечера.

Для тех, кто стремится заглянуть в самое сердце Анатолии, проект подготовил настоящие жемчужины под лунным сиянием. На горе Немрут в Адиямане в ночной тишине возвышаются гигантские статуи древних богов, а в провинции Битлис поражают уникальные Ахлатские надгробные памятники – редкие и прекрасно сохранившиеся образцы ранней турецкой каменной резьбы. И всё это, конечно, далеко не полный перечень.

Величественный Аспендос на побережье Анталии: смотрите видео trtworld

Где еще искать тайны во время ночных экскурсий?

Концепция ночных культурных исследований чрезвычайно популярна во всем мире. В частности, европейские страны ежегодно устраивают масштабную акцию, в ходе которой тысячи галерей и исторических комплексов открывают свои двери после захода солнца, иногда даже совершенно бесплатно.

Во время европейской Ночи музеев туристы могут насладиться световыми инсталляциями и уникальными перформансами во Франции, Германии или Италии. Особенно масштабные мероприятия проходят в соседней Польше, где посетителям открывают доступ к обычно закрытым правительственным кабинетам, подземным укрытиям и старинным замкам.