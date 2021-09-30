Только сегодня: Ryanair устроил быструю распродажу – билеты от 5 евро
Источник:lowcost.ua
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair устроила быструю распродажу авиабилетов на перелеты из Украины. Билеты на некоторые направления по 5 евро.
Предложение продлится до конца сегодняшнего дня. Поэтому рекомендуем бронировать как можно быстрее.
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Быстрая распродажа в Ryanair
Стоимость большинства билетов стартует от 7,9 евро в одну сторону, однако в системе бронирования доступны более дешевые авиабилеты – от 4,9 евро.
Куда и за сколько можно улететь
Из Киева
- Быдгощ – 4,9 евро в одну сторону;
- Афины – от 19 евро в обе стороны;
- Братислава – от 19 евро в обе стороны;
- София – от 19 евро в обе стороны.
Из Львова
- Мемминген – 4,9 евро в одну сторону;
- Краков – от 16 евро в обе стороны;
- Рим – от 16 евро в обе стороны;
- Турин – от 16 евро в обе стороны.
Также билеты по цене 4,9 евро предлагают на рейсах Одесса – Катовице, Харьков – Вильнюс, Варшава и Познань. С другими направлениями можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
Акционные билеты можно забронировать на странице распродажи, с помощью сервиса Fare Finder или на поисковиках типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.
Багаж, ручная кладь и тарифы Ryanair
- Базовый тариф Value (самые дешевые билеты) предусматривает возможность перевозки маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. За две единицы ручной клади, багажа, выбор места в салоне самолета, питание и другие услуги придется доплачивать;
- Средний тариф Regular предусматривает приоритетную посадку, возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55x40x20 сантиметров и 40х20х25 сантиметров, бесплатный выбор места в салоне самолета;
- Топовый тариф Plus предусматривает возможность перевозки регистрируемого багажа весом 20 килограммов, небольшую ручную клади размером 40х20х25 сантиметров, а также бесплатный выбор места в салоне самолета и регистрация в аэропорту без доплат.
Отметим, ранее Ryanair заявил, что в ближайшее время намерен завезти в Украину 20 самолетов.
Кроме того, авиаперевозчик вошел в 10 лучших лоукостеров мира 2021 по версии Skytrax.