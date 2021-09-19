Речь идет о строительстве 29-метрового сооружения в форме бардака. Прогнозируется, что новая локация в центре города увеличит туристический поток.

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Сооружение строят в пределах огромного проекта "Чайный базар", который быстро развивается в Ризе.

Местные власти считают, что проект обеспечит трудоустройство десятков человек и сделает большой вклад в экономику региона в ближайшее время.



В провинции Ризе в Турции строят 29-метровый стакан / Фото Sabah

Это красивый символ города, который привлечет как отечественных, так и иностранных туристов, посещающих Ризе,

– отметил представитель местного руководства Ремзи Гюзель.

Он добавил, что было очень приятно создать такой символ, ведь их знаменитый стакан с тонкой талией теперь будет "стоять" в центре Ризе.



Столица "чая" в Турции получит свой символ – бардак / Фото Sabah



Как выглядит гигантский стакан для чая в провинции Ризе / Фото Sabah

Кроме того, 29-метровый стакан для чая станет кандидатом в Книгу рекордов Гиннеса.

Какие условия въезда в Турцию

Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:

COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;

Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.

Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.