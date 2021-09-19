Йдеться про спорудження 29-метрової будівлі у формі бардака. Прогнозується, що нова локація в центрі міста збільшить туристичний потік.

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Споруду будують в межах величезного проєкту "Чайний базар", який швидко розбудовується в Різе.

Місцева влада вважає, що проєкт забезпечить працевлаштування десятків людей і зробить великий внесок в економіку регіону найближчим часом.



У провінції Різе в Туреччині будують 29-метрову склянку / Фото Sabah

Це красивий символ міста, який привабить як вітчизняних, так й іноземних туристів, що відвідують Різе,

– зауважив представник місцевого керівництва Ремзі Гюзель.

Він додав, що було дуже приємно створити такий символ, адже їх знаменита склянка з тонкою талією тепер буде "стояти" в центрі Різе.



Столиця "чаю" в Туреччині отримає свій символ – бардак / Фото Sabah



Як виглядає гігантська склянка для чаю в провінції Різе / Фото Sabah

Крім того, 29-метрова склянка для чаю стане кандидатом до Книги рекордів Гіннеса.

Які умови в'їзду до Туреччини

Туристу, зокрема українському, для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:

COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;

довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.