Travel Европа и мир
23 апреля, 19:19
7 причин увидеть Стокгольм этой весной: он точно вам понравится

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Стокгольм называют "Северной Венецией", поскольку город расположен на 14 островах между озером Меларен и Балтийским морем.
  • Город предлагает сочетание истории и современного дизайна, интересные музеи, вкусную кухню, искусство в метро, и живописные закаты.

Для тех, кто ищет во время путешествий сочетание природы, дизайна, гастрономии и культуры, стоит обратить внимание на Стокгольм. Этот европейский город способен удивить, поразить и влюбить в себя с первой поездки.

Стокгольм называют "Северной Венецией", поскольку шведская столица раскинулась аж на 14 островах между озером Меларен и Балтийским морем, пишет In Journal. Вода здесь тоже присутствует везде – от пешеходных дорожек и мостов до паромов, которые соединяют разные части города.

Почему стоит поехать в Стокгольм весной?

Есть 7 причин влюбиться в этот город, и каждая из них особенная. Если вы еще не определились с путешествием этой весной, то делимся преимуществами Стокгольма, которые помогут понять особенность города.

Сочетание истории и современного дизайна

Старинная атмосфера Стокгольма органично переплетается с современным стилем жизни. Особенно это чувствуется в Гамла Стан – историческом центре города с узкими улочками, цветными домами и уютными площадями. Среди них выделяется Стурторьет – одна из самых известных локаций для фото.

Район дает возможность увидеть маленькие галереи, антикварные лавки, дизайнерские бутики и кафе. Здесь же находится Королевский дворец Стокгольма – одна из крупнейших королевских резиденций Европы.

Интересные музеи

На острове Юргорден расположен музей АВВА, где можно даже вместе выступать с виртуальными участниками группы.

Рядом расположен Скансен – первый в мире музей под открытым небом, который показывает традиционную жизнь Швеции через дома, ремесла и животных. Ценители искусства могут посетить Музей-ателье Карла Эльдса – камерное пространство, посвященное скульптуре.

Вкусная кухня

Одной из главных гастрономических точек Стокгольма является Östermalms Saluhall – исторический рынок XIX века. Здесь можно найти классические шведские блюда и современную скандинавскую кухню, которая уже стала популярной в мире.

Но настоящим символом местной культуры является фика. Это кофе с выпечкой, чаще всего с булочкой kanelbulle.

Среди популярных мест: Pascal Kaffebar с минималистичным интерьером и качественным кофе, Drop Coffee с известным кофе в Стокгольме и Två Systrars Bageri – пекарня со шведскими пирожными.

Искусство под землей

Стокгольмский метрополитен часто называют самой длинной арт-галереей в мире, поскольку многие станции оформлены как настоящие художественные объекты. Особенно впечатляет станция Кунгстредгорден, которая выглядит как подземная пещера.

Лучший закат солнца

Одним из самых приятных бесплатных варивнтов отдыха – наблюдение за закатом солнца.

В Стокгольме есть две лучшие локации – Скиннарвиксбергет, самая высокая природная точка в центральной части города, и набережная Монтелиусвеген. Отсюда открываются красивые панорамы на старый город, воду и мосты.

Идеи для поездок за пределы города

Если есть время, то можно исследовать окрестности. Популярным вариантом может быть поездка во дворец Дроттнингхольм, который входит в список ЮНЕСКО и является резиденцией королевской семьи.

Также можно прогуляться по Стокгольмскому архипелагу, который состоит из 30 тысяч островов. К нему можно добраться на пароме. Среди самых красивых – Сандхамн и Финнхамн.

Весна – идеальное время для поездки

Весной город заметно меняется, поскольку дни становятся длиннее, оживает природа, а температура уже становится комфортной для прогулок. Вдоль воды снова появляется жизнь, кафе открывают летние террасы, а парки наполняются людьми.

Атмосфера здесь активная и расслабленная одновременно, поскольку жители наслаждаются солнцем, городом начинают активно передвигаться на велосипедах, а паромы между островами курсируют чаще, поэтому Стокгольм выглядит очень привлекательно.

Швеция предлагает уникальное сочетание дикой природы и современной культуры, включая возможность увидеть северное сияние, пишет Adventures.com. В этой стране также празднуют середину лета. Праздник называется Мидсаммер. В это время шведы выезжают за город, танцуют, едят традиционные блюда и отмечают самые длинные дни года.

Также страна славится культурой саун и разнообразной национальной кухней, что привлекает туристов со всего мира.

Частые вопросы

Почему Стокгольм называют 'Северной Венецией'?

Стокгольм называют 'Северной Венецией', поскольку шведская столица расположена на 14 островах между озером Меларен и Балтийским морем - вода здесь присутствует везде, что напоминает Венецию.

Какие музеи стоит посетить в Стокгольме?

В Стокгольме стоит посетить музей АВВА на острове Юргорден, Скансен - первый в мире музей под открытым небом, а также Музей-ателье Карла Эльдса, посвященный скульптуре.

Какие гастрономические места стоит посетить в Стокгольме?

Одной из главных гастрономических точек является Östermalms Saluhall - исторический рынок XIX века. Известны также кафе Pascal Kaffebar, Drop Coffee и пекарня Två Systrars Bageri.