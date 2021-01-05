В австралийском Сиднее стюардессы нарушили карантин и их оштрафовали на 13 тысяч австралийских долларов.

Они прилетели из Южной Америки и должны были придерживаться строгого карантина в отеле при аэропорте, однако несколько человек все же покинули его и ушли в магазин, сообщает Paddle your own Kanoo.

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Про це дізналася поліція і вирушила у готель, щоб поспілкуватися з членами екіпажу.

По возвращении стюардессы, они вернулись в отель и сдали тест на коронавирус. Он показал отрицательные результаты. Однако бортпроводникам все равно выписали штрафы в размере 13 тысяч австралийских долларов.

Ранее мы писали о 25-летнем путешественнике, который сбежал из-под карантина на вечеринку во время отдыха в Австралии и также был оштрафован.

Что известно о коронавирусе в Австралии

В Сиднее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом усилили карантинные мероприятия с 4 января. Граждане должны носить защитные маски в общественных местах, а также в транспорте. За последние сутки заболело 19 человек.

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