У австралійському Сіднеї стюардеси порушили карантин і їх оштрафували на 13 тисяч австралійських доларів.

Вони прилетіли з Південної Америки і повинні були дотримуватися суворого карантину в готелі при аеропорті, однак кілька людей все ж покинули його та пішли у магазин, повідомляє Paddle your own Kanoo.

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Про це дізналася поліція і вирушила у готель, щоб поспілкуватися з членами екіпажу.

Після повернення стюардеси, вони повернулися в готель та здали тест на коронавірус. Він показав негативні результати. Проте бортпровідникам все одно виписали штрафи в розмірі 13 тисяч австралійських доларів.

Раніше ми писали про 25-річного мандрівника , який втік з-під карантину на вечірку під час відпочинку в Австралії й також був оштрафований.

Що відомо про коронавірус в Австралії

У Сіднеї через погіршення ситуації з коронавірусом посилили карантинні заходи з 4 січня. Громадяни мусять носити захисні маски у громадських місцях, а також у транспорті. За останню добу захворіло 19 людей.

Загальна інформація:

Від початку пандемії у країні заразилися понад 28 тисяч людей.

Померли 909 інфікованих.