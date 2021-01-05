Стюардеси вийшли з готелю і їх оштрафували на 13 тисяч доларів
У австралійському Сіднеї стюардеси порушили карантин і їх оштрафували на 13 тисяч австралійських доларів.
Вони прилетіли з Південної Америки і повинні були дотримуватися суворого карантину в готелі при аеропорті, однак кілька людей все ж покинули його та пішли у магазин, повідомляє Paddle your own Kanoo.
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Про це дізналася поліція і вирушила у готель, щоб поспілкуватися з членами екіпажу.
Після повернення стюардеси, вони повернулися в готель та здали тест на коронавірус. Він показав негативні результати. Проте бортпровідникам все одно виписали штрафи в розмірі 13 тисяч австралійських доларів.
Що відомо про коронавірус в Австралії
У Сіднеї через погіршення ситуації з коронавірусом посилили карантинні заходи з 4 січня. Громадяни мусять носити захисні маски у громадських місцях, а також у транспорті. За останню добу захворіло 19 людей.
Загальна інформація:
- Від початку пандемії у країні заразилися понад 28 тисяч людей.
- Померли 909 інфікованих.
- Австралійські епідеміологи вже заявили, що сумніваються у небезпеці "британського" штаму коронавірусу, адже за час пандемії світ бачив тисячі мутацій COVID-19.
- У грудні в країні виявили новий штамп коронавірусу. За даними ВООЗ, він не відрізняється підвищеною смертоносністю, однак поширюється набагато швидше.
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