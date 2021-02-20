Стюардессы по всему миру регистрируются в социальных сетях, чтобы рассказывать о своей профессии, а также развенчивают мифы.

Американская бортпроводница Кэт Камалани заявила, что вопреки распространенному мнению, стюардессы не должны помогать пассажирам забрасывать ручную кладь на багажную полку.

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"Дело в том, что мы не знаем, сколько весит ваш чемодан. Более того, многие компании даже не выплачивают компенсацию, если бортпроводница травмировалась, закидывая багаж на полку. Поэтому, если вы сами не можете поднять вашу сумку, лучше вообще не приносите ее на борт", – сказала девушка.

Также члены экипажа не убирают на борту самолета после рейса. Для этого есть специальные сотрудники, которые быстро чистят салон и туалеты между перелетами.

Бортпроводница подчеркнула, что в первую очередь стюардессы должны заботиться о безопасности путешественников, а не о том, как быстро подать им еду и напитки.

Мы проходим курсы восемь недель, и только два дня посвящены правилам подачи пищи,

– подчеркнула Кэт Камалани.

Недавно стюардессы перечислили некоторые признаки туристов, на которые они специально обращают внимание, чтобы предотвратить неприятные ситуации на борту.