Стюардеси по всьому світу реєструються у соціальних мережах, щоб розповідати про свою професію, а також розвінчувати міфи.

Американська бортпровідниця Кет Камалані заявила, що всупереч поширеній думці, стюардеси не повинні допомагати пасажирам закидати ручну поклажу на багажну полицю.

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"Річ у тім, що ми не знаємо, скільки важить ваша валіза. Більш того, багато компаній навіть не виплачують компенсацію, якщо бортпровідниця травмувалася, закидаючи багаж на полицю. Тож, якщо ви самі не можете підняти вашу сумку, краще взагалі не приносьте її на борт", – сказала дівчина.

Також члени екіпажу не прибирають на борту літака після рейсу. Для цього є спеціальні співробітники, які швидко чистять салон і туалети між перельотами.

Бортпровідниця підкреслила, що в першу чергу стюардеси повинні дбати про безпеку мандрівників, а не про те, як швидко подати їм їжу і напої.

Ми проходимо курси вісім тижнів, і тільки два дні присвячені правилам подачі їжі,

– підкреслила Кет Камалані.

Нещодавно стюардеси перерахували деякі ознаки туристів, на які вони спеціально звертають увагу, щоб запобігти неприємним ситуаціям на борту.