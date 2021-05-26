Стюардесса в мини-юбке залезла в багажную полку и удивила сеть: курьезное видео

26 мая 2021 , 17:27
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Источник:

инстаграм flight_love

Когда пассажиры покидают борт, стюардессы развлекаются по-разному. Кто-то делает сальто в проходе самолета, закрывает багажные полки шпагатом или залезает в них.

Именно так поступила стюардесса неизвестной авиакомпании – залезла в багажную полку и сняла свой трюк на видео. Ролик опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.

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Добро пожаловать на борт, сэр. Вы можете разместить свою сумку здесь, – говорит бортпроводник, открывая отсек для ручной клади.

Затем он нажимает на ручку, полка откидывается и оттуда появляется стюардесса.

Пользователи сети оставляют забавные комментарии под видео:

  • "Какое классное у вас чувство юмора!"
  • "Как вам удалось это сделать? Классная работа"
  • "Какой замечательный багаж"
  • "Я бы даже женился на этой девушке"

Отметим, ранее работницы различных авиалиний организовали флешмоб – закрывают багажные полки с помощью ног, снимают это и выкладывают в Instagram.

Автор: Марта Касіянчук