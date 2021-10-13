Стюардесса в мини-юбке сделала фото на борту самолета в необычной позе и удивила сеть
Источник:инстаграм @flight_love
О стюардессах существует интересный стереотип – скучные работницы авиакомпаний, которые только раздают запреты пассажирам. Однако они умеют развлекаться!
Вот, например, девушка под ником @frambruschi, решила сфотографироваться на борту самолета в необычной позе. Фотографию опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.
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Стюардесса сделала фото на борту самолета в необычной позе
На снимке девушка залезла на тележку для пищи, что стоит между рядами кресел, и мыло улыбается.
На ней классическая униформа из темно-синего пиджака, мини-юбка, белая рубашка. Из аксессуаров – желтый платок на шее, золотые часы, серебряный браслет и темно-синие туфли.
Стюардесса в мини-юбке сделала фото в необычной позе / Фото с инстаграма @flight_love
Пользователи сети оценили фотографию и оставили комментарии:
- "Какая интересная поза";
- "А она хорошо держит баланс!";
- "Очень красивая";
- "Волшебная улыбка";
- "Невероятно милая стюардесса".
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Это не единственный снимок со стюардессой в такой позе, которые публикуют различные аккаунты о досуге членов экипажа. На некоторых из них бортпроводницы держат чайник, кока-колу, другие же хвастаются своими стройными ногами.
Стюардессы сфотографировались в необычной позе / Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties
Отметим, ранее стюардесса в мини-юбке залезла в багажную полку и начала позировать для фото.