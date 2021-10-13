От, наприклад, дівчина під ніком @frambruschi, вирішила сфотографуватися на борту літака в незвичайній позі. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.
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Стюардеса зробила фото на борту літака в незвичайній позі
На знімку дівчина залізла на візок для їжі, що стоїть між рядами крісел, й мило усміхається.
На ній класична уніформа з темно-синього піджака, мініспідниці, білої сорочки. З аксесуарів жовта хустка на шиї, золотий годинник, срібний браслет і темно-сині туфлі.
Стюардеса в мініспідниці зробила фото в незвичайній позі / Фото з інстаграму @flight_love
Користувачі мережі оцінили світлину та залишили коментарі:
- "Яка цікава поза";
- "А вона добре тримає баланс!";
- "Дуже красива";
- "Чарівна посмішка";
- "Неймовірно мила стюардеса".
Стюардеси залізли на візок для їжі: подібні фото
Це не єдиний знімок зі стюардесою в такій позі, які публікують різні аккаунти про дозвілля членів екіпажу. На деяких з них бортпровідниці тримають чайник, кока-колу, а інші ж хизуються своїми стрункими ногами.
Стюардеси сфотографувалися в незвичайній позі / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties
Зауважимо, раніше стюардеса в мініспідниці залізла в багажну полицю і почала позувати для фото.