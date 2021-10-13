От, наприклад, дівчина під ніком @frambruschi, вирішила сфотографуватися на борту літака в незвичайній позі. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.

Читайте також Повисла в мініспідниці на багажній полиці: стюардеса вразила мережу новим трюком

Стюардеса зробила фото на борту літака в незвичайній позі

На знімку дівчина залізла на візок для їжі, що стоїть між рядами крісел, й мило усміхається.

На ній класична уніформа з темно-синього піджака, мініспідниці, білої сорочки. З аксесуарів жовта хустка на шиї, золотий годинник, срібний браслет і темно-сині туфлі.



Стюардеса в мініспідниці зробила фото в незвичайній позі / Фото з інстаграму @flight_love

Користувачі мережі оцінили світлину та залишили коментарі:

"Яка цікава поза";

"А вона добре тримає баланс!";

"Дуже красива";

"Чарівна посмішка";

"Неймовірно мила стюардеса".

Стюардеси залізли на візок для їжі: подібні фото

Це не єдиний знімок зі стюардесою в такій позі, які публікують різні аккаунти про дозвілля членів екіпажу. На деяких з них бортпровідниці тримають чайник, кока-колу, а інші ж хизуються своїми стрункими ногами.

Стюардеси сфотографувалися в незвичайній позі / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties

Зауважимо, раніше стюардеса в мініспідниці залізла в багажну полицю і почала позувати для фото.