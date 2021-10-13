Вот, например, девушка под ником @frambruschi, решила сфотографироваться на борту самолета в необычной позе. Фотографию опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.

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Стюардесса сделала фото на борту самолета в необычной позе

На снимке девушка залезла на тележку для пищи, что стоит между рядами кресел, и мыло улыбается.

На ней классическая униформа из темно-синего пиджака, мини-юбка, белая рубашка. Из аксессуаров – желтый платок на шее, золотые часы, серебряный браслет и темно-синие туфли.



Стюардесса в мини-юбке сделала фото в необычной позе / Фото с инстаграма @flight_love

Пользователи сети оценили фотографию и оставили комментарии:

"Какая интересная поза";

"А она хорошо держит баланс!";

"Очень красивая";

"Волшебная улыбка";

"Невероятно милая стюардесса".

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Это не единственный снимок со стюардессой в такой позе, которые публикуют различные аккаунты о досуге членов экипажа. На некоторых из них бортпроводницы держат чайник, кока-колу, другие же хвастаются своими стройными ногами.

Стюардессы сфотографировались в необычной позе / Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties

Отметим, ранее стюардесса в мини-юбке залезла в багажную полку и начала позировать для фото.