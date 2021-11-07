Стюардесса в мини-юбке сфотографировалась на борту самолета в необычной позе и поразила сеть

Стюардесса одной из авиалиний решила сфотографироваться на борту самолета в необычной позе. Снимок быстро покорил сеть.

Сделать фото решила девушка под ником @go_begum_go. Фотографию опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.

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Стюардесса сделала фото на борту самолета в необычной позе

На размещенных кадрах бортпроводница сидит на тележке для раздачи пищи, стоящей между рядами кресел, и мило улыбается.

Девушка одета в классическую униформу из темно-синего пиджака, рубашки, мини-юбки и черных туфель на шпильке.

Из аксессуаров – золотая цепь и бело-оранжевый платок на шее, серебряные серьги.



Стюардесса сфотографировалась в необычной позе / Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties

Пользователи сети по-разному оценили фотографию и оставили комментарии:

"Великолепная улыбка и великолепные ножки!";

"Очень хорошо!";

"Слишком красивая!";

"Вау";

"Я целую твои туфли!".

Отметим, ранее бортпроводница под ником Leliaa залезла в багажную полку, попозировала и якобы уснула.

Еще другая стюардесса задрала свои стройные ноги на панель управления в кабине пилотов.