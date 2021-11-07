Стюардесса в мини-юбке сфотографировалась на борту самолета в необычной позе и поразила сеть
Источник:инстаграм @cabin_crew_beauties
Стюардесса одной из авиалиний решила сфотографироваться на борту самолета в необычной позе. Снимок быстро покорил сеть.
Сделать фото решила девушка под ником @go_begum_go. Фотографию опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.
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Стюардесса сделала фото на борту самолета в необычной позе
На размещенных кадрах бортпроводница сидит на тележке для раздачи пищи, стоящей между рядами кресел, и мило улыбается.
Девушка одета в классическую униформу из темно-синего пиджака, рубашки, мини-юбки и черных туфель на шпильке.
Из аксессуаров – золотая цепь и бело-оранжевый платок на шее, серебряные серьги.
Стюардесса сфотографировалась в необычной позе / Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties
Пользователи сети по-разному оценили фотографию и оставили комментарии:
- "Великолепная улыбка и великолепные ножки!";
- "Очень хорошо!";
- "Слишком красивая!";
- "Вау";
- "Я целую твои туфли!".
Отметим, ранее бортпроводница под ником Leliaa залезла в багажную полку, попозировала и якобы уснула.
Еще другая стюардесса задрала свои стройные ноги на панель управления в кабине пилотов.