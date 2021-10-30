Сделать фото решила девушка под ником @ms_monikaa_. Фотографию опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.

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На размещенном в сети кадре, стюардесса сидит в кресле второго пилота, закинув ногу на панель управления.

Она одета в кружевные чулки телесного цвета, черные туфли на низком каблуке. Из аксессуаров на ней часы.



Стюардесса удивила сеть откровенной фотографией / Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties

Я не являюсь вариантом. Я всегда буду единственной,

– подписала девушка фото.

Пользователи сети по-разному оценили фотографию и оставили комментарии:

"Ты действительно единственная!";

"Прекрасные ноги, так горячо!";

"Отличные чулки!";

"Никто так не сможет контролировать полет".

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