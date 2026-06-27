Травел-блогеры @boloban.travel поделились видео с Санторини, в котором рассказали, как спланировать поездку на остров так, чтобы не пробираться сквозь толпы туристов со всего мира.

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Как приятно провести время на переполненном туристами Санторини?

День первый

Ия – это самый популярный городок на Санторини, куда и едут все туристы, чтобы сделать фото на фоне белых домов и моря. Трэвел-блогеры советуют приехать сюда рано утром, пока большинство людей ещё спят. В это время вся красота вокруг будет только для вас. Не нужно часами стоять в очереди, чтобы сфотографироваться на красивой локации, можно просто гулять и наслаждаться.

После прогулки по городу авторы видео советуют спуститься в живописную бухту Ammoudi Bay, где можно отведать свежих морепродуктов на берегу моря.

Остаток дня стоит провести на одном из пляжей:

Paralia Perissa – спокойный длинный пляж с черным вулканическим песком;

или Kamari beach – с оживлённой набережной, ресторанами и развитой инфраструктурой.

Закат стоит встретить на Castle of Oia. Да, людей здесь будет много, но ничего не поделаешь – вид на закат настолько красив, что его просто грех не увидеть, находясь на Санторини.

Романтический остров Санторини / Фото Depositphotos

День второй

Утром стоит отправиться в деревню Пиргос, которая ещё не успела стать вирусной в соцсетях, поэтому не страдает от наплыва туристов. Деревня расположена высоко на горе, поэтому виды здесь такие, что просто дух захватывает.

Далее по расписанию – посещение пляжей: сначала блогеры советуют заглянуть на Красный пляж, а затем сесть в лодку и поплыть на Белый пляж. Рядом с ним находится очень красивый пляж с причудливыми скалами.

К вечеру отправляйтесь в столицу острова Фиру. Здесь тоже есть белые домики на краю скалы и красивые виды. Идеальный вариант – забронировать столик в ресторане, чтобы полюбоваться закатом. А можно просто прогуляться по городу.

Архитектура на Санторини / Фото Depositphotos

Третий день

В последний день путешественники советуют отправиться на морскую экскурсию к вулкану Nea Kameni. Здесь можно прогуляться по кратеру действующего вулкана, искупаться в горячих источниках и встретить закат на яхте прямо посреди Эгейского моря.

Трэвел-блогеры рассказали, как удачно провести время на Санторини: видео

Какие есть альтернативы Санторини?

Помимо того, что на Санторини летом очень много людей, здесь ещё и очень завышенные цены. Большинство туристов не могут позволить себе отдых на этом острове, поскольку большинство вилл стоят здесь от 800 долларов за ночь. Именно поэтому мы не раз рассказывали о других островах, которые могут стать отличной альтернативой Санторини. Среди них Аморгос, Фолегандрос и Сифнос.