Тревел-блогери @boloban.travel поділилася роликом з Санторіні, у якому розповіли, як спланувати подорож на острів так, щоб не пробиратися крізь натовпи туристів з усього світу.

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Як гарно провести час на переповненому туристами Санторіні?

День перший

Ія – це найпопулярніше містечко на Санторіні, куди і їдуть усі туристи, щоб зробити фото на тлі білих будинків і моря. Тревел-блогери радять приїхати сюди рано-вранці, поки більшість людей ще сплять. У цей період вся краса довкола буде лише для вас. Не треба годинами стояти у черзі, щоб зробити фото на красивій локації, можна просто гуляти і насолоджуватися.

Після прогулянки містом, автори відео радять спуститися у мальовничу бухту Ammoudi Bay, де можна скуштувати свіжі морепродукти на березі моря.

Решту дня варто провести на одному з пляжів:

Paralia Perissa – спокійний довгий пляж з чорним вулканічним піском;

або Kamari beach – з гамірною набережною, ресторанами та розвиненою інфраструктурою.

Захід сонця варто зустріти на Сastle of Oia. Так, людей тут буде багато, але нічого не поробиш – краєвид на заході сонця настільки красивий, що його просто гріх не побачити, бувши на Санторіні.

Романтичний острів Санторіні / Фото Depositphotos

День другий

Вранці варто вирушити у село Піргос, яке ще не встигло завіруситися у соцмережах, тому не страждає від напливу туристів. Село розташоване високо на горі, тому краєвиди тут такі, що аж подих перехоплює.

Далі за розкладом відвідування пляжів – спочатку блогери радять прийти на Червоний пляж, а потім сісти у човен і попливти на Білий пляж. Поруч з ним розташований дуже красивий пляж з химерними скелями.

Під вечір вирушайте у столицю острова Фіру. Тут теж є білі будиночки на краю скелі і гарні краєвиди. Ідеальний варіант – забронювати столик у ресторані, щоб помилуватися заходом сонця. Або ж можна просто погуляти містом.

Архітектура на Санторіні / Фото Depositphotos

Третій день

В останній день мандрівники радять відправитися на морську екскурсію до вулкана Nea Kameni. Тут можна прогулятися по кратеру діючого вулкана, покупатися в гарячих джерелах і зустрічі захід сонця на яхті просто посеред Егейського моря.

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Які є альтернативи Санторіні?

Окрім того, що на Санторіні влітку дуже багато людей, тут ще й дуже завищені ціни. Більшість туристів не можуть дозволити собі відпочинок на цьому острові, оскільки більшість вілл коштують тут від 800 доларів за ніч. Саме тому ми не раз розповідали про інші острови, які можуть стати чудовою альтернативою Санторіні. Серед них Аморгос, Фолегандрос та Сіфнос.