Где расположен самый загадочный остров на Земле, на котором растут драконьи деревья

Сокотра – изолированный архипелаг, принадлежащий Йемену. Самым известным символом его является драконовое дерево, но достопримечательностей там значительно больше.

Ведь биоразнообразие Сокотры более чем впечатляет. Со ссылкой на портал Welcome to Socotra рассказываем об острове подробнее.

Сокотра – остров драконовых деревьев: где это уникальное место и чем еще известно?

Остров Сокотра расположен в Аравийском море примерно в 350 километрах к югу от йеменского побережья. Он "плавает" между Аравийским полуостровом и Африкой, в бирюзовых водах Индийского океана.

Самым известным символом Сокотры является драконовое дерево – Dracaena cinnabari, оно растет только на этом архипелаге. Дерево так назвали из-за красного цвета его сока, похожего на кровь. Это также национальное дерево Йемена.

Драконовые деревья имеют характерную зонтикообразную форму кроны и растут на ветреных плато высоко над Аравийским морем. Старым деревьям сотни лет, и они выстроены вдоль скалистых вершин Сокотры.

Этот остров также известен тем, что является одним из самых биологически разнообразных мест на Земле. В 2008 году архипелаг классифицировали как объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

На острове растут еще три захватывающих эндемических вида – пустынная роза или бутылочное дерево (Adenium socotranum), огуречное дерево (Dendrosicyos socotranus), а также суккуленты. Архипелаг является домом для более 50 тысяч человек.

К сожалению, невероятной красоты леса из драконовых деревьев подвергаются разрушению из-за все более интенсивных штормов, а молодые саженцы съедают козы, что излишне расплодились. Изменение климата и человеческая деятельность создают экологическую катастрофу для острова, как отмечает CNN.

К слову, несмотря на гражданскую войну на материковом Йемене, Сокотра оставалась относительно спокойной. Йемен преимущественно закрыт для туризма, а вот этот остров – нет.

Сокотру называют наиболее инопланетным местом на Земле благодаря уникальной флоре и фауне. Кроме этого, туристы могут увидеть белоснежные пляжи, посетить пещеру Дагуб с ритуальными наскальными образованиями, подняться на песчаные дюны Захек в 200 метров высотой и отправиться на плато Диксам, где, собственно, растут драконовые деревья.

