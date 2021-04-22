Нынешние изменения расписания коснулись полетов из столицы Украины в Аликанте, Барселону, Бове рядом с Парижем. Также Лион, Лиссабон, Пардубице, Прагу и Рим.

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Когда мы анонсировали продажу билетов на эти рейсы, то рассчитывали не только на открытие границ для украинских туристов, но и пытались создать удобные условия для путешествия категорий пассажиров, имеющих право летать в страны ЕС сейчас, – рассказали в SkyUp.

Авиаперевозчик отметил, что это граждане с рабочими или студенческими визами, бизнесмены, представители дипломатических миссий и другие категории.

Также добавили, что как только ситуация изменится, а европейские страны позволят туристические поездки, SkyUp восстановит эти полеты.

Как вернуть деньги?

При отмене рейсов SkyUp уже несколько месяцев зачисляет средства на баланс в личном кабинете пассажира на своем сайте. Этот кредит можно использовать для покупки новых билетов и услуг авиакомпании.

Еще можно вывести деньги обратно на карту. Для этого нужно дождаться зачисления их на баланс, а затем через сайт авиакомпании отправить претензию. Деньги вернут после ее рассмотрения на карту, с которой оплачивался билет.

Если пассажир купил билет в агентской сети, для уточнения процедуры возврата необходимо обратиться в офис, в котором оформлялось бронирования.

Отметим, ранее SkyUp изъял из системы бронирования 15 маршрутов из Киева и Львова в Европу, которые планировал запустить в летнем расписании 2021.