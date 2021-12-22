SkyUp анонсировал рейсы из Запорожья на популярный остров Греции

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала открытие нового маршрута из Запорожья. Будет летать на греческий остров Родос.

В пресс-службе авиакомпании напомнили, что из этого украинского города можно улететь в Испанию, Кипр, Грузию, Чехию, Болгарию, Италию, Грецию, Черногорию и Албанию.

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SkyUp запускает рейсы на Родос из Запорожья

SkyUp Airlines анонсирует открытие рейсов из Запорожья на греческий остров Родос,

– говорится в сообщении.

Первый рейс намечен на 27 мая 2022 года.

Частота полетов составит один раз в неделю – каждую пятницу, а обратный рейс – в субботу.

Стоимость билетов

Запорожье – Родос от 3 152 гривен;

– от 3 152 гривен; Родос – Запорожье от 3 326 гривен.

Самые дешевые билеты предполагают перевозку только ручной клади размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограммов.

Условия въезда в Грецию

С 19 декабря все посетители, путешествующие в страну, в дополнение к сертификату о полной вакцинации обязаны предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия или антиген-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия.

Также въезд возможен при предъявлении справки о перенесенной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста и действующей в течение 180 дней после него.

Обязательно заполнение специальной формы PLF за 24 часа до пересечения границы. Кроме того, каждому прибывшему в Грецию будет проведено экспресс-тестирование.