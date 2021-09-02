SkyUp Airlines запускает полеты из Киева в еще один город Польши

Украинские авиакомпании постоянно запускают новые рейсы для туристов. Лоукостер SkyUp Airlines – не исключение.

На этот раз авиаперевозчик начнет выполнять рейсы в еще один город Польши. Речь идет о Лодзи.

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Полеты по маршруту Киев – Лодзь – Киев стартуют с 20 сентября 2021 года.

Они будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и средам. Отмечается, что вылеты запланированы на удобное вечернее время.

Приобрести билеты можно на сайте skyup.aero по следующим ценам:

Киев – Лодзь от 754 гривен

от 754 гривен Лодзь – Киев от 703 гривен

Что посетить в Лодзи

Улица Петрковская

На главной пешеходной артерии города Лодзь, раскинулись основные достопримечательности города: соборы, дворцы, музеи, собственная "Аллея Звезд" и самое большое граффити в Польше. Поэтому, придя на улицу Петрковскую, сможете посетить немало интересных локаций. В частности, знаменитую "Белую фабрику" – музей текстильной промышленности.

Кроме того, она считается одной из самых длинных в Европе – более 4 километров.



Улица Петрковская / Фото с инстаграма @ fasterstronger.official

Дворец Израиля Познанского

Также известный как "лодзинский Лувр". Фасады, скульптуры и залы дворца даже сегодня поражают большим размахом.

Дворец построен в конце 19 века в стиле французского неоренессанса и необарокко. Его владельцем был крупный промышленник Израиль Познанский.



Дворец Израиля Познанского / Фото с инстаграма @roznepodrozne

Площадь Свободы

На ней расположено некоторые туристические локации – Ратуша, костел Сошествия Святого Духа и памятник Тадеуша Костюшко.

Также гости города идут сюда, чтобы устроить шопинг в оригинальных магазинах, бутиках и торговых площадках.



Площадь Свободы / Фото с инстаграма @umixska

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Костел Успения Пресвятой Богородицы

Готическая церковь, которую уже давно облюбовали туристы, была возведена между 1 888 – 1897 годами. Она является трехнефным зданием с двумя башнями.

Здесь получаются очень атмосферные фотографии. Поэтому, не стоит обходить!



Костел Успения Пресвятой Богородицы / Фото с инстаграма @elenacherniaga

Условия въезда в Польшу

По состоянию на 2 сентября 2021 года Польша не открыла свои границы для украинцев полностью, однако определенные категории имеют право посещать страну. Как сообщает консульская служба МИД Украины, среди них граждане, которые:

являются супругами или детьми граждан Республики Польша, или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша;

имеют Карту Поляка;

имеют право / разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Польша;

имеют право на выполнение работ на территории Республики Польша на той же основе, что и граждане Польши;

получают образование в Польше;

является учеными, которые проводят исследования на территории страны;

члены семей гражданина ЕС, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации;

являются водителями транспортных средств сферы международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

являются лицами, которые пересекают границу на основании дипломатического паспорта;

являются пассажирами воздушных суден, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории ряда стран;

прибывают в Республику Польша как спортсмен, член тренировочного штаба, врач, физиотерапевт или судья, в связи с участием в международных профессиональных спортивных соревнованиях;

въезжают в Польшу на основании визы, выданной с целью поработать по гуманитарным причинам, что представляет интерес для Польши, или является ее международным обязательствам;

прибывают на основании визы, выданной для участия в программе Poland. Business Harbour;

иностранные предприниматели и представители иностранных субъектов предпринимательской деятельности, которые въезжают в Польшу с бизнес-целями и получили согласие на въезд.

По данным Worldometer , по состоянию на 2 сентября 2021 года в Польше обнаружено 2 889 036 случаев заражения коронавирусом, из них 75 358 летальных.

Отметим, ранее SkyUp изменил условия бесплатного выбора места заранее в тарифе Standard – теперь забронировать его можно с помощью онлайн-чекина только за 15 дней до вылета.