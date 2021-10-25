SkyUp Airlines предлагает дешевые билеты из Киева в столицу популярной страны

В системе бронирования украинской авиакомпании SkyUp Airlines появились дешевые билеты на прямые рейсы из Киева по популярным направлениям. Речь идет о столице Армении.

Лоукостер будет летать в столицу страны – Ереван. Более о предложении – читайте дальше!

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SkyUp Airlines предлагает дешевые билеты из Киева в Ереван

Лоукостер продает дешевые билеты в Армению на период летней навигации 2022 года.

Стоимость билетов в одну сторону по направлению Киев – Армения – от 28 евро, в обе – от 72 евро. Билеты по такой цене можно приобрести на рейсы с апреля по октябрь 2022 года.

В то же время с октября 2021-го по март 2022-го билеты дороже – от 39 евро в одну сторону и от 83 евро туда-обратно.

В стоимость самых дешевых билетов по тарифу Basic входит только ручная кладь размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограммов.

Забронировать билеты можно на официальном сайте Skyup.aero. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа аvia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua и Kiwi.

Условия въезда в Армению

Для въезда на территорию Армении, в частности Еревана, нужно предъявить сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Также существует возможность пройти тестирование в аэропорту или в пункте пропуска на границе, но тогда придется ждать результатов теста в изоляции.