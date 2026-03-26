В туалете самолета есть "секретное отделение": что там хранят
- Путешественница Ронда Абдалла случайно узнала о скрытом отсеке в туалете самолета Southwest Airlines, где нашла тампоны и прокладки.
- Авиакомпания подтвердила, что санитарные средства есть на всех самолетах для срочных случаев, но их лучше иметь с собой на всякий случай.
Туристка в обычном туалете самолета случайно узнала о скрытом отсеке, в котором хранятся вещи, о существовании которых большинство пассажиров даже не догадывается.
Авиаперелеты часто связаны с дискомфортом – это и ограниченное пространство, и минимум вещей с собой и постоянное ощущение, что что-то важное мы могли оставить дома, пишет Mirror. Так произошло с одной женщиной, которая забыла взять с собой некоторые мелкие средства гигиены.
Что туристка нашла в туалете самолета?
Путешественница Ронда Абдалла из Флориды, которая летела рейсом Southwest Airlines из Тампы в Хьюстон, рассказала, что во время полета у нее внезапно начались месячные, поэтому она обратилась за помощью к бортпроводнице.
Стюардесса посоветовала ей проверить небольшой отсек в туалете самолета, а там оказались тампоны и прокладки. От такой находки женщина была искренне удивлена, ведь раньше она даже не подозревала о существовании такого места. Об этом она написала в Threads, чтобы другие пассажиры были также ознакомлены с такой возможностью.
Я девушка, поэтому должна этим поделиться для девушек. Девушки, знали ли вы, что в туалете самолета есть секретный отсек, в котором есть тампоны и прокладки, если они вам понадобятся,
– написала туристка.
По словам женщины, сам отсек обозначен, но не является очень заметным, поэтому без подсказки она вряд ли обратила бы на него внимание.
"Санитарные средства есть на всех самолетах. Они предназначены для случаев, когда пассажирам они срочно нужны", – добавили в компании.
Пользователи добавили, что даже если нужных средств для женщины не окажется, то их всегда можно попросить у бортпроводниц.
Женщина добавила, что такие ситуации для женщин в неожиданные моменты являются стрессовыми, но наличие нужных средств облегчает ситуацию.
Впрочем, стоит учесть, что подобные средства есть не на всех рейсах и не во всех авиакомпаниях. И хоть такая опция может спасти в экстренной ситуации, лучше все же иметь с собой необходимые вещи хотя бы на всякий случай.
Стюардесса, которая имеет опыт в дальнемагистральных рейсах, рекомендует выбирать места примерно в пяти рядах спереди или сзади эконом-класса для максимального комфорта, пишет Express. Выбор места в самолете зависит от личных приоритетов пассажира. Это касается быстрого выхода, дополнительного пространства или удобства во время полета.
Частые вопросы
Какая неожиданность случилась с путешественницей Рондой Абдаллой во время полета?
Во время полета у Ронды Абдаллы из Флориды внезапно начались месячные, и она обратилась за помощью к бортпроводнице, которая посоветовала ей проверить небольшой отсек в туалете самолета. Оказалось, что там были тампоны и прокладки, о существовании которых женщина ранее не знала.
Есть ли санитарные средства во всех самолетах?
Не все авиакомпании предоставляют санитарные средства на борту своих самолетов. Хотя такая опция может помочь в случае экстренной ситуации, рекомендуется иметь с собой необходимые вещи хотя бы на всякий случай.
Какие места в самолете считаются самыми комфортными?
Стюардесса с опытом в дальнемагистральных рейсах рекомендует выбирать места примерно в пяти рядах спереди или сзади эконом-класса для максимального комфорта. Выбор места может зависеть от личных приоритетов пассажира - быстрого выхода, дополнительного пространства или удобства во время полета.