Ирина Белецкая уже много лет сопровождает туристов в автобусных группах. Она рассказала, почему именно пользоваться туалетом в салоне автобуса запрещено.

Почему в автобусных турах не работает туалет?

По словам Билецкой, закрытый туалет – это никакое не "издевательство над туристами". Наоборот – забота об их комфорте. Дело в том, что туалет в автобусе – это маленький биобак, который рассчитан на 20 – 30 использований. Этот бак нужно регулярно сливать и чистить, а делать это можно только в специально отведенных местах.

Только представьте себе запах в салоне, если этот бак будет переполнен,

– подчеркнула Белецкая.

Чтобы всем туристам было комфортно, туалет закрывают, а взамен делают санитарные остановки каждые 3 часа. На самом деле это очень удобно, ведь можно не только в туалет сходить, но и разогнуть ноги после длительного сидения.

Гидеса советует на каждую остановку брать с собой деньги, ведь в Европе туалеты часто платные даже на заправках.

Какие есть правила пользования туалетом в автобусе?

В некоторых автобусах пользоваться туалетом можно, но из-за того, что пассажиры делают определенные ошибки, туалет могут закрыть. На странице @panbus.net рассказали о нескольких важных правилах, которых надо придерживаться при пользовании туалетом в автобусе:

туалет рассчитан только для малых потребностей;

бросать мусор, туалетную бумагу и что-либо другое в туалет запрещено. Для использованной туалетной бумаги есть специальный бак;

после себя обязательно надо смыть воду;

в туалете есть рукомойник, которым надо пользоваться.

Как облегчить себе долгую поездку в автобусе?

Длинная поездка в автобусе может превратиться в настоящее испытание для тела. Ранее мы рассказывали о неочевидных предметах, которые облегчат длительное пребывание в сидячем положении. Один из них – это теннисный мячик. Его надо положить под ягодицы и покататься на нем. Это упражнение спасет ягодицы от онемения, расслабит триггерные точки и стимулирует кровообращение.